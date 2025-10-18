Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 19/10 và rạng sáng 20/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 19/10 và rạng sáng 20/10 của các giải đấu Premier League, Bundesliga, La Liga, V-League, Hạng nhất Việt Nam...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 19/10 và rạng sáng 20/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 19/10 - 20h00: Tottenham vs Aston Villa

- Ngày 19/10 - 22h30: Liverpool vs Man United

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 19/10 - 18h00: Hải Phòng vs HAGL

- Ngày 19/10 - 18h00: PVF-CAND vs Thanh Hóa

- Ngày 19/10 - 19h15: CA TP.HCM vs Hà Tĩnh

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 19/10 - 19h00: Elche vs Athletic Club

- Ngày 19/10 - 21h15: Celta Vigo vs Sociedad

- Ngày 19/10 - 23h30: Levante vs Vallecano

- Ngày 20/10 - 02h00: Getafe vs Real Madrid

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 19/10 - 17h30: Como 1907 vs Juventus

- Ngày 19/10 - 20h00: Genoa vs Parma

- Ngày 19/10 - 20h00: Cagliari vs Bologna

- Ngày 19/10 - 23h00: Atalanta vs Lazio

- Ngày 20/10 - 01h45: AC Milan vs Fiorentina

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 19/10 - 20h30: Freiburg vs E.Frankfurt

- Ngày 19/10 - 22h30: St. Pauli vs Hoffenheim

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 19/10 - 20h00: Lens vs Paris FC

- Ngày 19/10 - 22h15: Lorient vs Brest

- Ngày 19/10 - 22h15: Rennes vs Auxerre

- Ngày 19/10 - 22h15: Toulouse vs Metz

- Ngày 20/10 - 01h45: Nantes vs Lille

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 19/10 - 20h00: Palermo vs Modena

- Ngày 19/10 - 22h15: Empoli vs Venezia

- Ngày 20/10 - 00h30: Catanzaro vs Calcio Padova

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 19/10 - 16h00: Bắc Ninh vs Quy Nhơn

- Ngày 19/10 - 18h00: Xuân Thiện Phú Thọ vs Trẻ PVF-CAND

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 19/10 - 21h45: Al Khaleej vs Al Riyadh

- Ngày 19/10 - 22h10: Al Taawoun vs Damac

- Ngày 20/10 - 01h00: NEOM SC vs Al Qadsiah

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 19/10 - 18h30: Cercle Brugge vs Genk

- Ngày 19/10 - 21h00: FCV Dender EH vs KV Mechelen

- Ngày 19/10 - 23h30: St.Truiden vs Anderlecht

- Ngày 20/10 - 00h15: Zulte Waregem vs Gent

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 19/10 - 13h00: Shonan Bellmare vs Kyoto Sanga FC

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 19/10 - 17h15: Telstar vs SC Heerenveen

- Ngày 19/10 - 19h30: Excelsior vs Fortuna Sittard

- Ngày 19/10 - 19h30: FC Groningen vs Sparta Rotterdam

- Ngày 19/10 - 21h45: Heracles vs Feyenoord

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 19/10 - 19h00: Leganes vs Malaga

- Ngày 19/10 - 21h15: Valladolid vs Sporting Gijon

- Ngày 19/10 - 21h15: Castellon vs Albacete

- Ngày 19/10 - 23h30: Cordoba vs Almeria

- Ngày 19/10 - 23h30: Racing Santander vs Deportivo

- Ngày 20/10 - 02h00: Las Palmas vs Eibar

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 19/10 - 18h30: 1. FC Nuremberg vs Holstein Kiel

- Ngày 19/10 - 18h30: Darmstadt vs Magdeburg

- Ngày 19/10 - 18h30: Elversberg vs Greuther Furth

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 19/10 - 15h30: PSM Makassar vs Arema FC

- Ngày 19/10 - 19h00: Persijap Jepara vs Bali United

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 19/10 - 17h00: FK Slutsk vs FK Molodechno

- Ngày 19/10 - 21h00: Neman Grodno vs Naftan Novopolotsk

- Ngày 20/10 - 00h00: Maxline Vitebsk vs FC Minsk

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 19/10 - 14h30: Dalian Yingbo FC vs Wuhan Three Towns

- Ngày 19/10 - 18h35: Henan Songshan Longmen vs Changchun Yatai

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 19/10 - 19h00: Dobrudzha Dobrich vs PFC CSKA Sofia

- Ngày 19/10 - 21h30: Cherno More Varna vs Levski Sofia

- Ngày 20/10 - 00h00: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs CSKA 1948 Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 19/10 - 21h00: NK Istra 1961 vs Hajduk Split

- Ngày 19/10 - 23h15: HNK Gorica vs NK Varazdin

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 19/10 - 17h00: Cherkasy vs FC Kolos Kovalivka

- Ngày 19/10 - 19h30: Veres Rivne vs FC Olexandriya

- Ngày 19/10 - 22h00: Karpaty vs Epicentr Kamianets-Podilskyi

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 19/10 - 19h00: FC Nordsjaelland vs Randers FC

- Ngày 19/10 - 19h00: Viborg vs OB

- Ngày 19/10 - 21h00: Broendby IF vs AGF

- Ngày 19/10 - 23h00: FC Midtjylland vs Vejle Boldklub

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 19/10 - 19h00: Grasshopper vs Sion

- Ngày 19/10 - 21h30: Luzern vs Lausanne

- Ngày 19/10 - 21h30: Young Boys vs St. Gallen

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 19/10 - 21h00: Afturelding vs Vestri

- Ngày 19/10 - 21h00: KA Akureyri vs IA Akranes

- Ngày 19/10 - 21h00: KR Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar

- Ngày 20/10 - 02h15: Valur vs FH Hafnarfjordur

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 19/10 - 21h30: UTA Arad vs Otelul Galati

- Ngày 20/10 - 00h30: Dinamo Bucuresti vs FC Rapid 1923

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 19/10 - 17h15: Piast Gliwice vs Lechia Gdansk

- Ngày 19/10 - 19h45: Lech Poznan vs Pogon Szczecin

- Ngày 19/10 - 22h30: Zaglebie Lubin vs Legia Warszawa

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 20/10 - 02h00: Flamengo vs Palmeiras

- Ngày 20/10 - 04h30: Mirassol vs Sao Paulo

- Ngày 20/10 - 04h30: Internacional vs Sport Recife

- Ngày 20/10 - 04h30: Cceara vs Botafogo FR

- Ngày 20/10 - 04h30: Bahia vs Gremio

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 20/10 - 01h00: Sarmiento vs Velez Sarsfield

- Ngày 20/10 - 01h00: Estudiantes de la Plata vs Gimnasia LP

- Ngày 20/10 - 04h00: Rosario Central vs Club Atletico Platense

- Ngày 20/10 - 04h00: San Martin San Juan vs Independiente

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 20/10 - 03h00: Colorado Rapids II vs Vancouver Whitecaps II

- Ngày 20/10 - 03h00: Philadelphia Union II vs FC Cincinnati II

- Ngày 20/10 - 05h00: New England Revolution II vs Chicago Fire FC II

- Ngày 20/10 - 06h00: Chattanooga FC vs Huntsville City FC

- Ngày 20/10 - 06h00: New York Red Bulls II vs Carolina Core

- Ngày 20/10 - 06h00: Ventura County FC vs St. Louis City II 

- Ngày 20/10 - 07h00: Real Monarchs SLC vs Minnesota United II

- Ngày 20/10 - 08h00: The Town FC vs North Texas SC

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 20/10 - 06h00: U20 Argentina vs U20 Morocco

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 20/10 - 04h00: Coban Imperial vs Deportivo Marquense

- Ngày 20/10 - 06h00: Comunicaciones FC vs CSD Municipal

- Ngày 20/10 - 08h30: Deportivo Malacateco vs Guastatoya

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 20/10 - 03h00: Chapelton vs Molynes United

- Ngày 20/10 - 03h00: Spanish Town Police vs Cavalier SC

- Ngày 20/10 - 05h30: Waterhouse FC vs Dunbeholden

- Ngày 20/10 - 07h00: Montego Bay United FC vs Racing United.

