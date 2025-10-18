Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 19/10 và rạng sáng 20/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 19/10 và rạng sáng 20/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 19/10 - 20h00: Tottenham vs Aston Villa
- Ngày 19/10 - 22h30: Liverpool vs Man United
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 19/10 - 18h00: Hải Phòng vs HAGL
- Ngày 19/10 - 18h00: PVF-CAND vs Thanh Hóa
- Ngày 19/10 - 19h15: CA TP.HCM vs Hà Tĩnh
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 19/10 - 19h00: Elche vs Athletic Club
- Ngày 19/10 - 21h15: Celta Vigo vs Sociedad
- Ngày 19/10 - 23h30: Levante vs Vallecano
- Ngày 20/10 - 02h00: Getafe vs Real Madrid
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 19/10 - 17h30: Como 1907 vs Juventus
- Ngày 19/10 - 20h00: Genoa vs Parma
- Ngày 19/10 - 20h00: Cagliari vs Bologna
- Ngày 19/10 - 23h00: Atalanta vs Lazio
- Ngày 20/10 - 01h45: AC Milan vs Fiorentina
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 19/10 - 20h30: Freiburg vs E.Frankfurt
- Ngày 19/10 - 22h30: St. Pauli vs Hoffenheim
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 19/10 - 20h00: Lens vs Paris FC
- Ngày 19/10 - 22h15: Lorient vs Brest
- Ngày 19/10 - 22h15: Rennes vs Auxerre
- Ngày 19/10 - 22h15: Toulouse vs Metz
- Ngày 20/10 - 01h45: Nantes vs Lille
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 19/10 - 20h00: Palermo vs Modena
- Ngày 19/10 - 22h15: Empoli vs Venezia
- Ngày 20/10 - 00h30: Catanzaro vs Calcio Padova
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 19/10 - 16h00: Bắc Ninh vs Quy Nhơn
- Ngày 19/10 - 18h00: Xuân Thiện Phú Thọ vs Trẻ PVF-CAND
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 19/10 - 21h45: Al Khaleej vs Al Riyadh
- Ngày 19/10 - 22h10: Al Taawoun vs Damac
- Ngày 20/10 - 01h00: NEOM SC vs Al Qadsiah
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 19/10 - 18h30: Cercle Brugge vs Genk
- Ngày 19/10 - 21h00: FCV Dender EH vs KV Mechelen
- Ngày 19/10 - 23h30: St.Truiden vs Anderlecht
- Ngày 20/10 - 00h15: Zulte Waregem vs Gent
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 19/10 - 13h00: Shonan Bellmare vs Kyoto Sanga FC
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 19/10 - 17h15: Telstar vs SC Heerenveen
- Ngày 19/10 - 19h30: Excelsior vs Fortuna Sittard
- Ngày 19/10 - 19h30: FC Groningen vs Sparta Rotterdam
- Ngày 19/10 - 21h45: Heracles vs Feyenoord
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 19/10 - 19h00: Leganes vs Malaga
- Ngày 19/10 - 21h15: Valladolid vs Sporting Gijon
- Ngày 19/10 - 21h15: Castellon vs Albacete
- Ngày 19/10 - 23h30: Cordoba vs Almeria
- Ngày 19/10 - 23h30: Racing Santander vs Deportivo
- Ngày 20/10 - 02h00: Las Palmas vs Eibar
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 19/10 - 18h30: 1. FC Nuremberg vs Holstein Kiel
- Ngày 19/10 - 18h30: Darmstadt vs Magdeburg
- Ngày 19/10 - 18h30: Elversberg vs Greuther Furth
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 19/10 - 15h30: PSM Makassar vs Arema FC
- Ngày 19/10 - 19h00: Persijap Jepara vs Bali United
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 19/10 - 17h00: FK Slutsk vs FK Molodechno
- Ngày 19/10 - 21h00: Neman Grodno vs Naftan Novopolotsk
- Ngày 20/10 - 00h00: Maxline Vitebsk vs FC Minsk
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 19/10 - 14h30: Dalian Yingbo FC vs Wuhan Three Towns
- Ngày 19/10 - 18h35: Henan Songshan Longmen vs Changchun Yatai
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 19/10 - 19h00: Dobrudzha Dobrich vs PFC CSKA Sofia
- Ngày 19/10 - 21h30: Cherno More Varna vs Levski Sofia
- Ngày 20/10 - 00h00: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs CSKA 1948 Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 19/10 - 21h00: NK Istra 1961 vs Hajduk Split
- Ngày 19/10 - 23h15: HNK Gorica vs NK Varazdin
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 19/10 - 17h00: Cherkasy vs FC Kolos Kovalivka
- Ngày 19/10 - 19h30: Veres Rivne vs FC Olexandriya
- Ngày 19/10 - 22h00: Karpaty vs Epicentr Kamianets-Podilskyi
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 19/10 - 19h00: FC Nordsjaelland vs Randers FC
- Ngày 19/10 - 19h00: Viborg vs OB
- Ngày 19/10 - 21h00: Broendby IF vs AGF
- Ngày 19/10 - 23h00: FC Midtjylland vs Vejle Boldklub
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 19/10 - 19h00: Grasshopper vs Sion
- Ngày 19/10 - 21h30: Luzern vs Lausanne
- Ngày 19/10 - 21h30: Young Boys vs St. Gallen
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 19/10 - 21h00: Afturelding vs Vestri
- Ngày 19/10 - 21h00: KA Akureyri vs IA Akranes
- Ngày 19/10 - 21h00: KR Reykjavik vs IBV Vestmannaeyjar
- Ngày 20/10 - 02h15: Valur vs FH Hafnarfjordur
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 19/10 - 21h30: UTA Arad vs Otelul Galati
- Ngày 20/10 - 00h30: Dinamo Bucuresti vs FC Rapid 1923
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 19/10 - 17h15: Piast Gliwice vs Lechia Gdansk
- Ngày 19/10 - 19h45: Lech Poznan vs Pogon Szczecin
- Ngày 19/10 - 22h30: Zaglebie Lubin vs Legia Warszawa
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 20/10 - 02h00: Flamengo vs Palmeiras
- Ngày 20/10 - 04h30: Mirassol vs Sao Paulo
- Ngày 20/10 - 04h30: Internacional vs Sport Recife
- Ngày 20/10 - 04h30: Cceara vs Botafogo FR
- Ngày 20/10 - 04h30: Bahia vs Gremio
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 20/10 - 01h00: Sarmiento vs Velez Sarsfield
- Ngày 20/10 - 01h00: Estudiantes de la Plata vs Gimnasia LP
- Ngày 20/10 - 04h00: Rosario Central vs Club Atletico Platense
- Ngày 20/10 - 04h00: San Martin San Juan vs Independiente
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 20/10 - 03h00: Colorado Rapids II vs Vancouver Whitecaps II
- Ngày 20/10 - 03h00: Philadelphia Union II vs FC Cincinnati II
- Ngày 20/10 - 05h00: New England Revolution II vs Chicago Fire FC II
- Ngày 20/10 - 06h00: Chattanooga FC vs Huntsville City FC
- Ngày 20/10 - 06h00: New York Red Bulls II vs Carolina Core
- Ngày 20/10 - 06h00: Ventura County FC vs St. Louis City II
- Ngày 20/10 - 07h00: Real Monarchs SLC vs Minnesota United II
- Ngày 20/10 - 08h00: The Town FC vs North Texas SC
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 20/10 - 06h00: U20 Argentina vs U20 Morocco
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 20/10 - 04h00: Coban Imperial vs Deportivo Marquense
- Ngày 20/10 - 06h00: Comunicaciones FC vs CSD Municipal
- Ngày 20/10 - 08h30: Deportivo Malacateco vs Guastatoya
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 20/10 - 03h00: Chapelton vs Molynes United
- Ngày 20/10 - 03h00: Spanish Town Police vs Cavalier SC
- Ngày 20/10 - 05h30: Waterhouse FC vs Dunbeholden
- Ngày 20/10 - 07h00: Montego Bay United FC vs Racing United.