Lịch làm việc của ngân hàng, sàn chứng khoán dịp 2/9

(VTC News) -

Lịch nghỉ lễ 2/9 của các ngân hàng

Theo quy định, dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức và người lao động trong khu vực Nhà nước được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy (30/8) đến hết thứ Ba (2/9). Đây cũng là cơ sở để các ngân hàng áp dụng lịch nghỉ cho nhân viên.

Tùy theo chế độ làm việc thứ Bảy, lịch nghỉ của các ngân hàng có sự khác nhau.

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 của MB.

Với những ngân hàng có làm việc thứ Bảy, nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ chủ nhật 31/8 đến hết thứ Ba 2/9.

Với ngân hàng không làm việc thứ Bảy, nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy 30/8 đến hết thứ Ba 2/9.

Trong suốt thời gian nghỉ, các dịch vụ thẻ, ATM và hệ thống ngân hàng điện tử vẫn duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên, giao dịch tại quầy sẽ tạm ngưng trong thời gian nghỉ. Các dịch vụ ngân hàng tại quầy sẽ mở lại bình thường từ ngày 3/9.

Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán 2/9

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Hà Nội (HNX) đã công bố lịch nghỉ nhân dịp Quốc khánh 2/9. Cụ thể, thị trường chứng khoán sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày, từ thứ Hai (1/9) đến hết thứ Ba (2/9). Trong đó, ngày 1/9 được xác định là ngày nghỉ liền kề trước theo quy định của Luật Lao động.

VnDirect công bố lịch nghỉ 2/9.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 28/8 và 29/8 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 3/9 và 4/9.

Với những giao dịch có chu kỳ thanh toán T+1 diễn ra trong ngày 29/8, việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày 3/9.

Sau kỳ nghỉ lễ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức giao dịch trở lại bình thường từ thứ Tư (3/9).

Việc điều chỉnh này căn cứ theo Công văn số 3193/UBCK-PTTT ngày 31/5/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công văn số 1046/SGDVN-GSTT ngày 25/12/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc công bố lịch nghỉ giao dịch năm 2025.