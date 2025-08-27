Ngân hàng điều chỉnh giá, USD tăng hết biên độ

(VTC News) -

Các ngân hàng thương mại hôm nay niêm yết giá bán USD lên hết biên độ. Tại Vietcombank đầu giờ chiều, giá mua ở mức 26.196 đồng/USD, giá bán là 26.536 đồng/USD, tăng 6 đồng/USD ở chiều bán ra do chạm trần còn chiều mua vào tăng 26 đồng.

Trong khi đó, Eximbank có giá bán bằng Vietcombank nhưng giá mua nhỉnh hơn, tại 26.200 đồng/USD. Đây cũng là giá mua - bán tại ACB.

Giá USD hôm nay tăng hết biên độ, lên ngưỡng 26.536 đồng/USD.

Trên thị trường chợ đen, giá mua - bán USD đang ở mức 26.510 - 26.580 đồng/USD.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 25.273 đồng, bằng với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 24.009 - 26.536 đồng.

Như vậy, các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giá USD lên bằng với ngưỡng cho phép của Ngân hàng Nhà nước trong hôm nay.

So với đầu năm, mỗi USD giao dịch tại ngân hàng đang cao hơn 985 đồng, tương đương mức tăng hơn 3,85%.

Từ ngày 25 - 26/8, Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày, với giá bán mỗi USD là 26.550 đồng cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm.

Tuy nhiên, giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch, để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về thế cân bằng.

Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.