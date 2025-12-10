Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/12/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 11/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 08h00 - 15h30 Mất điện trạm Nghĩa An 10, Nghĩa An 11, Nghĩa An 13, Nghĩa An 15, Nghĩa An 16, Nghĩa An 1, Nghĩa An 5, Nghĩa An 8. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Dựng cột, lắp xà, sang hãm dây đường dây 22kV cột 164/4; 164/5; 164/9 NR Nghĩa An 1-XT478/QNGThay bulon hệ xà TBA Nghĩa An 1-XT478/QNG

Lịch cúp điện xã Tu Mơ Rông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 09h00 - 10h00 Mất điện trạm Thôn Ngọc La. Đội quản lý điện Tu Mơ Rông Thay thế CSV bị suy giảm cách điện

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 07h30 - 08h30 Mất điện trạm Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 6, Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 7, Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 8. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thí nghiệm định kỳ TBA Chiếu sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 6 - XT 474/T5

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Hành Nhân 6, Hành Nhân 7, Hành Nhân 11 (Bơm Hành Nhân). Đội quản lý điện Nghĩa Hành Thay 354m dây 3AC-70 lên dây AC/XLPE-70 từ cột (đấu nối 116/29/9/5, 116/29/9/5/1 đến cột 116/29/9/5/9)TBA Hành Nhân 7, thay 6 khóa néo dây AC/XLPE 70mm2, thay 9 Kẹp đấu rẽ và phụ kiện đi kèm thuộc ĐD 22kV nhánh rẽ Hành Nhân 7. Vệ sinh cách điện đường dây 22kV NR Hành Nhân 6. Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Nhân 6, 11. Thay 2613m dây (3AV70+1AV50); 4AV50 lên dây ABC 4x70, ABC 4x50 và phụ kiện đoạn từ TBA-I/4, I/4-I/10, I/3-I/3/7, TBA-II/3, II/3-II/9, II/9/1-II/9/10, II/9/1b-II/9/20b thuộc ĐD 0,4kV sau TBA Hành Nhân 6.

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm nuôi tôm Đức Phong 1, nuôi Tôm Đức Phong 2, nuôi tôm Đức Phong 3, nuôi tôm Đức Phong 4, nuôi tôm Đức Phong 7, nuôi tôm Đức Phong 9. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 02 cột BTLT 12m, Thay hệ xà TBA NT Đức Phong 4 XT 474/MDU; Thay cáp lực TBA NT Đức Phong 9

Lịch cúp điện xã Măng Đen

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 10h30 - 12h30 Mất điện trạm năng lượng mặt trời-BTN. Đội quản lý điện Kon PLong Trung tâm Thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ 01 bộ MOF 3 pha thuộc TBA Đ.M.T.M.N NĂNG LƯỢNG XANH, Công ty TNHH phát triển năng lượng xanh.

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/12/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm T2 Đăk La, Làng Thái. Đội quản lý điện Đăk Hà Đội quản lý điện Đăk Hà thi công dời cột tại vị trí BT 113/4/5. Dựng cột 10m tại khoảng cột BT 113/4/14, bổ sung 01 néo tại trụ 10m, chỉnh cột BT 113/4/14, bổ sung dây TK-70 từ cột 10m sang cột BT 113/4/14.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 11/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại tỉnh Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.