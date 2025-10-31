Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 31/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 31/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 11/9/2025 âm lịch nhằm ngày Bảo quang hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Quý Dậu, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Quý Dậu - Âm Kim sinh Âm Thủy: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), Địa Chi sinh xuất Thiên Can. Trong ngày này, con người dễ hòa hợp, tinh thần đoàn kết cao, công việc diễn ra thuận lợi, ít gặp trở ngại. Đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu, triển khai hoặc hoàn thành các công việc quan trọng, khả năng đạt được thành công là rất lớn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 31/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 31/10/2025 rơi vào ngày Bảo quang hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 31/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 31/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như cưới hỏi, mai táng, an táng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, chuyển về nhà mới, xuất hành đi xa, chữa bệnh, tế lễ, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái và xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 31/10/2025

Sao tốt:

Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Kim đường*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên lại: Xấu mọi công việc.

Nguyệt hoả: Xấu đối với lợp nhà, làm bếp.

Nguyệt kiến chuyển sát: Kỵ việc động thổ.

Phủ đầu dát: Kỵ việc khởi tạo.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 31/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Tỵ.

Tuổi khắc với ngày: Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 31/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 31/10/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Xuất hành và cầu tài đều bất lợi. Dễ gặp chuyện hao tài, mất của, hoặc vướng vào tranh chấp, kiện tụng mà phần thua thiệt thường về mình do yếu thế, đuối lý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 31/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 31/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 31/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.