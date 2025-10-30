Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 30/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 30/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 10/9/2025 âm lịch nhằm ngày Kim quỹ hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Thân, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Nhâm Thân - Dương Kim sinh Dương Thủy: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), ngày mà Địa Chi sinh xuất Thiên Can, mang lại năng lượng thuận lợi và hài hòa. Trong ngày này, con người dễ tạo được sự đồng lòng, các mối quan hệ trở nên gắn kết, công việc diễn ra suôn sẻ, ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 30/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 30/10/2025 rơi vào ngày Kim quỹ hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 30/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 30/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như động thổ, cưới hỏi, mai táng, an táng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, chuyển về nhà mới, xây dựng, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái, xuất hành đi xa, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 30/10/2025

Sao tốt:

Sinh khí: Tốt mọi việc, nhất là làm nhà, sửa nhà, động thổ, trồng cây.

Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Dịch mã*: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành.

Phúc hậu: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường.

Thiên xá*: Tốt mọi việc nhất là tế tự, giải oan.

Sao xấu:

Thiên tặc: Xấu đối với khởi tạo, động thổ, chuyển về nhà mới, khai trương.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 30/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn.

Tuổi khắc với ngày: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 30/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 30/10/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Xuất hành và cầu tài đều bất lợi, dễ gặp điều không may. Cẩn trọng trong lời nói và hành động, tránh tranh chấp hoặc kiện tụng vì dễ thua thiệt, mất mát tài sản do thiếu lý lẽ hoặc bị người khác lấn át.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 30/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 30/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 30/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.