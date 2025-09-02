Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 3/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 3/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 12/7/2025 âm lịch nhằm ngày Câu trận hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Ất Hợi, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Ất Hợi - Âm Thủy sinh Âm Mộc: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), có Địa Chi sinh xuất Thiên Can. Trong ngày này con người dễ đoàn kết, công việc ít gặp trở ngại, khả năng thành công cao, có thể tiến hành mọi việc.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 3/9/2025 rơi vào ngày Câu trận hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 3/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 3/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như tranh chấp, kiện tụng, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, động thổ, cưới hỏi, đổ trần, lợp mái, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương xuất hành đi xa, mai táng, an táng, cầu tài lộc và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 3/9/2025

Sao tốt:

Nguyệt giải: Tốt cho mọi công việc.

Hoạt diệu: Tốt cho mọi công việc.

Phổ hộ: Tốt mọi việc, nhất là làm phúc, cưới hỏi, xuất hành.

Thiên phúc: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên cương*: Xấu cho mọi việc.

Tiểu hao: Xấu về kinh doanh, cầu tài.

Nguyệt hoả: Xấu đối với lợp nhà, làm bếp.

Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu cho mọi việc.

Câu trận: Kỵ việc mai táng

Ngũ hư: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng.

Hoang vu: Xấu cho mọi việc.

Tiểu không vong: Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 3/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi.

Tuổi khắc với ngày: Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 3/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 3/9/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Là ngày rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 3/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 3/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 3/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.