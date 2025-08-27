Lều bạt dã chiến biến vỉa hè Hà Nội thành ‘khán đài’ đặc biệt xem diễu binh

Ngày 27/8, bất chấp mưa lớn kéo dài, nhiều người dân từ khắp nơi đã đổ về trung tâm Hà Nội để chờ xem buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80. Trên các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, những lều bạt dã chiến được dựng sẵn đã trở thành chỗ dừng chân, trú mưa và cũng là “khán đài” đặc biệt cho hàng nghìn người.
Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, 10 nhà bạt dã chiến được dựng tại 5 điểm trọng yếu: vườn hoa Tây Sơn, vườn hoa Lê Trực, ngã ba Núi Trúc – Kim Mã, sân ga Hà Nội và khu vực đối diện 14B Lê Trực.
Công tác lắp dựng do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với chính quyền phường, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho người dân.
Dù chỉ là mái bạt dã chiến, nhưng với cách tổ chức khoa học, gọn gàng, các điểm dựng đều có lực lượng chức năng túc trực bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.
“Em cùng nhóm bạn bắt tàu đêm lên Hà Nội, xuống ga lúc trời mưa xối xả. Đang loay hoay tìm chỗ thì thấy ngay nhà bạt căng sẵn trước cửa ga, trên có biển hiệu ‘Nhà bạt phục vụ nhân dân’. Vào trong khô ráo, thoải mái hơn nhiều, bọn em lại có thể ngắm đoàn diễu binh đi qua cung đường này. Em thật sự bất ngờ và xúc động trước sự chuẩn bị chu đáo của thành phố”, bạn Hoàng Ngân, 24 tuổi, ở Hải Phòng chia sẻ.
Không chỉ những khán giả từ xa, nhiều gia đình Hà Nội cũng tìm đến nhà bạt như một “điểm trú” an toàn. Chị Nguyễn Bích Lan (26 tuổi, trú ở Thường Tín) có mặt cùng hai con nhỏ từ lúc 4h sáng. Sau cơn mưa dồn dập, chị vội đưa các con vào trong lều để tránh lạnh. “Tôi muốn các con được tận mắt thấy không khí diễu binh. May mắn là có nhà bạt, chứ nếu đứng ngoài mưa chắc chắn các cháu sẽ bị ốm. Đây đúng là một ‘khán đài’ quý giá với những gia đình có trẻ nhỏ như chúng tôi”, chị Lan nói.
Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã lắp đặt hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng phục vụ đại lễ. Tổng số nhà vệ sinh được triển khai bao gồm 612 nhà vệ sinh lưu động và 479 điểm vệ sinh xã hội hóa miễn phí. Những cơ sở này được bố trí tại các khu vực trọng điểm như Quảng trường Ba Đình; các tuyến phố chính như Điện Biên Phủ, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn; Công viên Thống Nhất; các điểm bắn pháo hoa, sự kiện văn hóa lớn.
Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối nay.
Theo kế hoạch, hơn 40.000 người sẽ tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/8, tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, từ chiều mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.