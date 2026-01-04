Lật ghe chở 7 người trên sông ở Đà Nẵng, một người chết đuối

(VTC News) -

Trưa 4/1, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm được thi thể nạn nhân trong vụ lật ghe.

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Đ.T)

Theo ông Mẫn, khoảng 7h cùng ngày, anh H.V.Đ. (SN 1995, trú thôn 4, xã Nam Trà My) cùng 6 người khác đi làm rẫy. Khi cả nhóm dùng ghe để di chuyển qua sông Nước Xa thì không may ghe bị lật khiến 7 người rơi xuống sông.

Anh Trần Cao Hiêm (trú xã Nam Trà My) - người tham gia cứu nạn cho biết, khi đi ngang qua sông Nước Xa để đi làm thì phát hiện nhiều người chới với giữa sông.

"Lúc đó, tôi đã nhảy xuống sông và cứu được khoảng 3, 4 người. Ngoài ra tôi ném dây để kéo thêm nạn nhân lên bờ", anh Hiêm kể.

Nhận tin báo, chính quyền xã Nam Trà My cùng người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác ứng cứu người gặp nạn.

Trong số các nạn nhân, có 6 người được cứu, còn anh Đ. mất tích. Đến khoảng 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Cách đây gần 2 tháng, UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất khen thưởng cho ông Nguyễn Thành Vương và Nguyễn Sắt vì có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Theo UBND xã An Phú, ngày 11/11, trong lúc đánh bắt cá gần khu vực Cửa Lở, xã An Phú, hai vợ chồng ông Phạm Hùng và bà Đỗ Thị Hà không may bị sóng lớn đánh chìm ghe.

Nhận tin báo, ông Nguyễn Thành Vương - Trưởng thôn Tân Thạnh, đã lao xuống dòng nước xoáy để cứu người. Tuy nhiên, do dòng nước chảy mạnh, ông không thể đưa được các nạn nhân vào bờ.

Đúng lúc này, ông Nguyễn Sắt, người cùng thôn, đã dùng phao bơi ra hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp kịp thời và tinh thần dũng cảm của hai ông cùng người dân tại hiện trường, hai vợ chồng gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.