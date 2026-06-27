Laptop ASUS ExpertBook Ultra giá tới 100 triệu đồng, đạt chuẩn bền quân đội Mỹ

(VTC News) -

ExpertBook Ultra là mẫu laptop cao cấp nhất của ASUS thuộc dòng ExpertBook dành cho doanh nghiệp. Sản phẩm hướng đến nhóm lãnh đạo và người dùng chuyên nghiệp trong bối cảnh nhu cầu nâng cấp lên các mẫu máy hỗ trợ AI ngày càng tăng khi Windows 10 sắp kết thúc vòng đời hỗ trợ.

Hãng công bố máy đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H, bề mặt phủ lớp Nano Ceramic có độ cứng 9H nhằm tăng khả năng chống trầy xước và mài mòn. Theo công bố của hãng, khung máy và màn hình có thể chịu lực ép lên tới 100 kg.

Công nghệ gốm nano ASUS Nano Ceramic hạn chế trầy xước và mài mòn. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Về thiết kế, ExpertBook Ultra có trọng lượng từ 0,99 kg và độ dày 10,9 mm nhờ sử dụng hợp kim nhôm - magie AZ31B gia công CNC. Máy được trang bị pin 70 Wh, thời lượng sử dụng theo công bố của hãng lên tới 26 giờ.

Theo ASUS, ExpertBook Ultra được trang bị vi xử lý lên đến Intel Core Ultra X9 Series 3, tích hợp GPU Intel Arc và bộ xử lý AI (NPU), đáp ứng tiêu chuẩn Copilot+ PC của Microsoft. Hệ thống tản nhiệt được thiết kế để duy trì công suất CPU ở mức 50W trong thời gian dài nhằm đảm bảo hiệu năng khi xử lý các tác vụ nặng.

Phiên bản tại Việt Nam chạy chip Intel Core Ultra X7-358H.

Máy hỗ trợ RAM tốc độ 9.600 MT/s và ổ cứng SSD PCIe Gen5 trên phiên bản cao cấp. ASUS cho biết cấu hình này giúp tăng đáng kể tốc độ truy xuất dữ liệu so với chuẩn SSD PCIe Gen4.

Màn hình 14 inch sử dụng tấm nền Tandem OLED độ phân giải 3K (2.880 x 1.800 pixel), hỗ trợ cảm ứng, tần số quét biến thiên 30-120 Hz, độ sáng HDR tối đa 1.400 nit và được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass Matte chống chói.

Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp đầy đủ cổng kết nối, hệ thống 6 loa Dolby, bàn phím hành trình 1,5 mm cùng touchpad phản hồi xúc giác. Về bảo mật, máy có camera hồng ngoại hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, cảm biến vân tay, nắp che webcam vật lý, BIOS tự phục hồi và đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật NIST SP 800-193.

Màn hình cảm ứng Tandem OLED hai lớp giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ tấm nền, giảm lượng điện năng tiêu thụ tới 40%, đạt độ sáng HDR 1400 nits cùng tần số quét biến thiên từ 30-120Hz.

ExpertBook Ultra đồng thời tích hợp bộ công cụ AI MyExpert với các tính năng như AI Chat, AI Writer, AI ExpertMeet, Mail Master và Knowledge Hub để hỗ trợ các tác vụ văn phòng và họp trực tuyến.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm, ông S.Y. Hsu, Đồng Tổng giám đốc ASUS, kỳ vọng thị trường máy tính doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng khi nhu cầu nâng cấp thiết bị phục vụ AI ngày càng gia tăng.

"Riêng tại thị trường Việt Nam, tốc độ tăng trưởng này thậm chí còn ấn tượng hơn nữa. Dòng sản phẩm ASUS Expert Series đã trở thành một trong những thương hiệu máy tính doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất", ông S.Y. Hsu nói.

Ông S.Y. Hsu, Đồng Tổng giám đốc ASUS. (Ảnh: ASUS Việt Nam)

Theo ASUS, doanh số dòng Expert Series tại Việt Nam tăng 87% trong năm 2025 so với cùng kỳ và hãng đặt mục tiêu trở thành thương hiệu máy tính doanh nghiệp số một tại Việt Nam vào năm 2028.

Doanh nghiệp có thể trải nghiệm và sở hữu thiết bị thông qua hệ thống đại lý như Phong Vũ, An Phát, Phúc Anh, Hacom, các nền tảng điện tử lớn và ASUS Exclusive Store Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Hai phiên bản ExpertBook Ultra mở bán tại Việt Nam trang bị chip Intel Core Ultra X7-358H, có sẵn Windows 11 Home. Phiên bản RAM 32 GB, SSD 1 TB có giá 68 triệu đồng, trong khi phiên bản RAM 64 GB, SSD PCIe Gen5 2 TB có giá 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ASUS cũng mở đặt trước phiên bản sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 5, RAM 16 GB và SSD 512 GB với giá 50 triệu đồng, hướng đến doanh nghiệp có nhu cầu về một mẫu laptop cấu hình vừa phải nhưng vẫn đáp ứng các tiêu chí về độ bền và tính di động.