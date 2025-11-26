KienlongBank được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025'

(VTC News) -

Tại Lễ công bố Vietnam Best Place to Work 2025 (Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam), Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) được xếp hạng trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam - khối Doanh nghiệp Vừa. Đồng thời, KienlongBank cũng vinh dự đứng thứ 7 trong ngành Ngân hàng theo kết quả bình chọn độc lập từ cộng đồng người đi làm trên toàn quốc.

KienlongBank lần đầu tiên lọt vào Top 100 khối Doanh nghiệp Vừa

Đây là năm đầu tiên KienlongBank tham gia khảo sát ở nhóm Doanh nghiệp Vừa và đã tạo dấu ấn nổi bật, khẳng định chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững, lấy con người làm trọng tâm. Thành tích này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của KienlongBank trong việc kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, thúc đẩy nhân tài phát triển và liên tục đổi mới để nâng cao trải nghiệm nhân viên.

Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam là bảng xếp hạng môi trường làm việc uy tín hàng đầu, được xây dựng dựa trên chuỗi khảo sát độc lập, đo lường sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng của gần 800 doanh nghiệp thuộc 18 lĩnh vực tại Việt Nam. Năm 2025, chương trình khảo sát thu hút sự tham gia của hơn 73.000 người đi làm có kinh nghiệm và sinh viên trên toàn quốc, phản ánh chân thực kỳ vọng và cảm nhận của người lao động về môi trường làm việc lý tưởng.

Việc KienlongBank lần đầu tiên lọt vào Top 100 khối Doanh nghiệp Vừa trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt là ở lĩnh vực ngân hàng, cho thấy KienlongBank đã và đang tiến những bước vững chắc trong chiến lược thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài. Thứ hạng Top 07 ngành Ngân hàng càng khẳng định sức hút thương hiệu nhà tuyển dụng của KienlongBank, đặc biệt đối với thế hệ nhân sự trẻ, linh hoạt và luôn tìm kiếm môi trường làm việc hiện đại, nhiều cơ hội bứt phá.

Lấy con người làm trọng tâm: Chiến lược phát triển nhân sự bền vững

Theo đại diện KienlongBank, danh hiệu này là minh chứng cho định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm - một trong ba mục tiêu chiến lược mà ngân hàng kiên định theo đuổi từ khi bước vào hành trình chuyển đổi.

Từ định hướng phát triển bền vững, KienlongBank xây dựng chiến lược nâng cao năng lực toàn diện dựa trên ba trụ cột: Con người, Tư duy chuyển đổi và Chất lượng dịch vụ. Bộ khung này giúp ngân hàng vận hành linh hoạt hơn, thúc đẩy đổi mới tư duy ở từng vị trí công việc và tạo nền tảng để tổ chức thích ứng trước sự thay đổi nhanh của thị trường và công nghệ.

Trong thời gian qua, KienlongBank triển khai nhiều chương trình đào tạo trọng tâm, kết hợp lý thuyết – thực tiễn nhằm phát triển đội ngũ kế thừa và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chương trình như Giám đốc Tương lai, Đào tạo tạo nguồn Cán bộ tín dụng và Giao dịch viên… được thiết kế theo mô hình đặc thù, bám sát chiến lược nhân sự của ngân hàng, giúp học viên trang bị năng lực chuyên môn, tư duy lãnh đạo và khả năng thích ứng trong bối cảnh mới.

Song song đó, ngân hàng tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai tư duy Agile trong quản trị để tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất công việc và tạo môi trường khuyến khích sáng kiến. Qua đó, KienlongBank tối ưu hóa vận hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

Song song với đầu tư chuyên môn, KienlongBank liên tục nâng cấp mô hình làm việc, xây dựng môi trường chuyên nghiệp - hiện đại - linh hoạt, phù hợp với kỳ vọng của thế hệ Gen Z và nhân sự 4.0. Ngân hàng đã thúc đẩy mạnh mẽ chuẩn hóa quy trình, tạo điều kiện để cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

Ngân hàng còn triển khai nhiều chính sách gia tăng phúc lợi, cải thiện thu nhập, xây dựng môi trường làm việc rộng mở và khuyến khích đối thoại. Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc được tối ưu hoá, liền mạch với công tác quy hoạch bổ nhiệm, tạo điều kiện để nhân sự phát triển bền vững.

Nhờ những giải pháp trên, KienlongBank đã nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín hàng đầu. Tiêu biểu như: Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023 - Ngành Ngân hàng do Viet Research vinh danh, Top những “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2024” do World Economic Magazine bình chọn.

Nền tảng "Kết nối giá trị" để phát triển bền vững

Sau 30 năm hình thành và phát triển, KienlongBank tự hào xây dựng được bản sắc văn hóa đặc trưng dựa trên thông điệp "Kết nối giá trị". Đây vừa là kim chỉ nam cho hành động, vừa là “chất kết dính” tạo nên sức mạnh nội lực cho toàn hệ thống. "Kết nối giá trị" được thể hiện qua việc mỗi cán bộ nhân viên đều được khích lệ phát triển bản thân, lan tỏa tinh thần tích cực đến đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng, từ đó cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững.

Chia sẻ về thành tích vừa qua, đại diện Ban Lãnh đạo KienlongBank, cho biết: “Được xếp hạng trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025 là niềm tự hào của KienlongBank và là minh chứng cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực mà chúng tôi theo đuổi trong nhiều năm. Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất, và đầu tư cho con người chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của ngân hàng”.

Việc lọt vào Top 100 chính là sự ghi nhận khách quan từ cộng đồng lao động, khẳng định hướng đi đúng đắn của chúng tôi trong việc xây dựng Văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm và Đổi mới tư duy ở mỗi cán bộ nhân viên. Đặc biệt, nó chứng minh hiệu quả của tinh thần "Kết nối giá trị" đã và đang tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi các thành viên cùng nhau tạo ra những giá trị tích cực. KienlongBank sẽ tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, hiện đại, nơi mỗi nhân viên được truyền cảm hứng, được ghi nhận và có cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Thành tích này là động lực mạnh mẽ để KienlongBank tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ nhân sự, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng số hiện đại, toàn diện và là một trong những nơi làm việc hàng đầu tại Việt Nam.