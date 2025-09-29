Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc

Video: Lốc xoáy giật tung nhiều mái nhà, công trình ở Hưng Yên và Hải Phòng
Khoảng 10h20 ngày 29/9, lốc xoáy quét qua địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên khiến 168 căn nhà tốc mái, hư hại nặng.
Thống kê sơ bộ của UBND xã Thái Thụy, trận lốc xoáy còn khiến 15 cột điện gặp sự cố (2 cột gãy, 13 cột bị nghiêng đổ) dẫn tới mất điện cục bộ.
Hai người dân trên địa bàn xã tử vong, 9 người khác bị thương trong trận lốc xoáy kinh hoàng kéo dài khoảng 10 phút.
Đến chiều nay, người dân xã Thái Thụy cùng với lực lượng chức năng vẫn tập trung tổ chức dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai.
Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thu dọn các tấm tôn, bảng biển bị cơn lốc giật đổ nằm la liệt dưới mặt đất.
Hàng chục ha lúa tại xã Vũ Thư sắp cho thu hoạch bị dông lốc quật đổ.
Tại TP Hải Phòng, lốc xoáy cũng gây thiệt hại tại khu vực Ninh Giang và xã Vĩnh Hải.
Hàng chục ngôi nhà của người dân tại xã Vĩnh Hải và Ninh Giang bị hư hại nặng do lốc xoáy quét qua.
Tại Quảng Ninh, nhiều nhà dân tại khu vực Đầm Hà cũng bị dông lốc càn quét gây hư hại nghiêm trọng.
Một tuyến đường tại Đầm Hà bị phong tỏa tạm thời do mái tôn nhà dân bị lốc xoáy hất văng xuống.