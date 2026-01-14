Khu liên hợp thể thao hơn 145.000 tỷ ở TP.HCM trước ngày khởi công

Một trong những dự án quy mô lớn nằm trong Khu Thể thao Rạch Chiếc là phức hợp Saigon Sports City do Keppel Land làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 64ha, phát triển các hạng mục nhà ở cao cấp, thương mại - dịch vụ và thể thao. Dự án được khởi công từ cuối năm 2019, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, song đến nay đã ngừng thi công, hiện mới chỉ hoàn thiện khu nhà mẫu.