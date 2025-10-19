Cận cảnh đường Liên Phường sắp về đích, giảm áp lực giao thông khu Đông TP.HCM

Tuyến đường Liên Phường dài 2,5 km, từ đường Đỗ Xuân Hợp đến Bưng Ông Thoàn, đã cơ bản được nâng cấp nhưng vẫn bị “thắt cổ chai” khoảng 250 m gần đường Đỗ Xuân Hợp. Dù chỉ chiếm 10% tổng chiều dài, đoạn này khiến toàn dự án bị ảnh hưởng do phần mặt bằng chồng lấn ranh với khu nhà ở của Công ty Coopimex, chưa thể bàn giao đầy đủ.