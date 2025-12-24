Không gian sống giao hòa thiên nhiên giữa phố thị sầm uất tại Capital Square

(VTC News) -

Không gian sống tràn ngập hơi thở thiên nhiên

Với vị trí kim cương ngay bên bờ sông Hàn, nằm giữa cầu Rồng và cầu Hàn, gần công viên An Nhơn, tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp Capital Square được bao bọc bởi bầu không khí mát lành, cảnh quan xanh mát và nguồn năng lượng tươi mới từ mặt nước, tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho chủ nhân tinh hoa - các doanh nhân, chuyên gia, trí thức, vốn là những người ưa thích lối sống cân bằng và chú trọng sức khỏe.

Bên cạnh đó, Capital Square còn sở hữu những mảng xanh nội khu phong phú với hệ thống cây, vườn, đường dạo bộ được bố trí đan cài khắp dự án. Kết hợp cùng hệ tiện ích trải rộng từ mặt đất tới tầng không đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân, nơi đây như một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa lòng thành phố sôi động.

Không gian trong lành, tràn ngập ánh sáng đem đến cuộc sống chuẩn nghỉ dưỡng cho chủ nhân căn hộ tại Capital Square.

Ngay cả khi ở trong nhà của mình, cư dân vẫn có thể tận hưởng không gian sống giao hòa với thiên nhiên nhờ căn hộ có thiết kế mở, phòng khách thông với phòng bếp và phòng ăn, cùng cửa kính lớn và ban công rộng, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập và không khí trong lành được lưu thông. Điều này mang đến những lợi ích về sức khỏe, đồng thời giúp cư dân luôn cảm thấy thư thái sau mỗi ngày dài, góp phần nuôi dưỡng thân - tâm - trí và nâng tầm chất lượng sống của chủ nhân căn hộ.

Căn hộ tại Capital Square mang đến không gian bình yên giữa trung tâm giao thương sầm uất

Tâm điểm thịnh vượng giữa trung tâm sầm uất

Sở hữu vị trí kim cương với 4 mặt tiền ngay lõi trung tâm Đà Nẵng, trên giao điểm kết nối các trục đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ và Ngô Quyền, Capital Square còn đem đến cho chủ nhân căn hộ những trải nghiệm ấn tượng về sự năng động, thịnh vượng của một thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Trong đó, khu cảnh quan bờ Đông sông Hàn có trục chính chạy dọc đường Trần Hưng Đạo - mặt tiền của Capital Square, với lối đi bộ ven sông, đường đạp xe, công viên, khu vui chơi trẻ em và các điểm ngắm cảnh, phố đi bộ, phố đêm ẩm thực, bến du thuyền…

Kết hợp với tuyến phố thương mại Park Boulevard và trung tâm thương mại Grand Central Mall nội khu, nơi đây không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của chủ nhân căn hộ tại Capital Square, mà sẽ là điểm đến mới mẻ, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương, mang lại dòng lợi nhuận hấp dẫn cho các shophouse trong tổ hợp.

Tuyến phố thương mại Park Boulevard sầm uất và nhộn nhịp.

Hướng đến kiến tạo không gian sống trọn vẹn từ chất lượng, tiện nghi đến trải nghiệm, Capital Square không chỉ đơn thuần là chốn an cư, biểu tượng của phong cách sống tinh hoa mà còn là tâm điểm đầu tư dẫn đầu xu hướng tại Đà Nẵng, một tài sản giá trị tại vùng đất giàu tiềm năng phát triển, nơi dòng chảy thịnh vượng hội tụ tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Hiện nay, khách hàng có cơ hội sở hữu các căn hộ tại hai tòa Kings Place và Queens Place thuộc phân khu Capital State - phân khu được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính - thương mại sôi động. Sắp tới, tòa Hudson Place với tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông Hàn, vị trí đắc địa cạnh đường lớn và bể bơi rộng hơn 500 m2 sẽ chính thức ra mắt, tăng thêm cơ hội sở hữu sớm cho nhà đầu tư và khách hàng mua để ở.