Khởi tố kẻ lái máy xúc đào xới mộ tại Hưng Yên

Trương Minh Hào (SN 1991, quê Đắk Lắk) bị khởi tố để điều tra hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt xảy ra tại thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

