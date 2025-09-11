Israel tấn công Hamas ở Qatar: Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế xung đột

(VTC News) -

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 11/9, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm Luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, vi phạm chủ quyền và lãnh thổ của các quốc gia.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động theo thang căng thẳng, giải quyết các vấn đề xung đột bằng giải pháp hoà bình, tuân thủ nghiêm túc Luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán, đạt thoả thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine hiện nay, vì an ninh, an toàn, vì hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.

Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng

Khi vụ tấn công của Israel vào nhóm thủ lĩnh Hamas tại Qatar xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, liên hệ với đầu mối người Việt Nam tại đây để nắm tình hình.

Hiện nay, Đại sứ quán chưa ghi nhận công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đang theo dõi sát tình hình và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Đối với công dân Việt Nam ở các nước nêu trên, Bộ Ngoại giao khuyến cáo cần thường xuyên theo dõi thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại các địa bàn nêu trên để có các phản ứng kịp thời.

Công dân Việt Nam cần trợ giúp có thể gọi đến tổng đài bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện tại các nước nêu trên, cũng như tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.