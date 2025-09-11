Israel tuyên bố tiếp tục chiến dịch tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas

(VTC News) -

Hôm 10/9, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter tuyên bố nếu Israel không giết được thủ lĩnh Hamas trong cuộc không kích vào thủ đô Doha, Qatar hôm 9/9 thì chắc chắn họ sẽ thành công vào lần tới. Tuyên bố này đang làm dấy lên lo ngại phá hỏng nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn ở dải Gaza.

Ông Yechiel Leiter nhấn mạnh: "Chúng tôi cảnh báo những kẻ khủng bố, bất kể chúng ở đâu.... chúng tôi sẽ truy đuổi chúng và tiêu diệt những kẻ muốn tiêu diệt chúng tôi".

Hiện trường vụ tập kích của Israel vào thủ đô Doha, Qatar. (Ảnh: Reuters)

Hôm 9/9, Israel cố gắng ám sát nhà lãnh đạo của lực lượng Hamas bằng vụ tấn công vào thủ đô Doha của Qatar khiến tình hình quân sự ở Trung Đông ngày càng leo lang. Cuộc không kích diễn ra ngay sau khi Hamas nhận trách nhiệm về vụ xả súng khiến 6 người thiệt mạng tại trạm xe buýt ở ngoại ô Jerusalem.

Tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông cho rằng quyết định tấn công lực lượng Hamas ở Qatar là không khôn ngoan.

Ông Trump cũng bày tỏ thái độ “không mấy hài lòng” về vụ Israel tấn công Qatar và cho biết ông sẽ đưa ra tuyên bố đầy đủ vào ngày hôm nay. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết định tấn công thủ lĩnh Hamas tại Qatar là do Thủ tướng Netanyahu tự đưa ra, chứ không phải ông.

Đáp lại lời chỉ trích từ phía Mỹ, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cho rằng quyết định thực hiện cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào nhà lãnh đạo Hamas ở Qatar là "đúng đắn".

Ông Danon nhấn mạnh: "Chúng tôi không phải lúc nào cũng hành động vì lợi ích của Mỹ. Chúng tôi phối hợp tốt, họ dành cho chúng tôi sự hỗ trợ đáng kinh ngạc, chúng tôi trân trọng điều đó, nhưng đôi khi chúng tôi phải tự đưa ra quyết định và thông báo cho Mỹ".

Đại sứ Israel tiếp tục nói: "Đó không phải là cuộc tấn công vào Qatar, đó là cuộc tấn công vào lực lượng Hamas. Chúng tôi không chống lại Qatar hay quốc gia Ả Rập nào, hiện tại chúng tôi đang chống lại tổ chức khủng bố".

Ông Danon cho biết Israel "vẫn đang chờ đợi kết quả" của chiến dịch này. Ông cho hay: "Vẫn còn quá sớm để bình luận về kết quả, nhưng quyết định này là đúng đắn".

Lãnh đạo Hamas thoát khỏi vụ ám sát do Israel tiến hành tại thủ đô Doha của Qatar, nhưng ít nhất 6 người thiệt mạng, theo tuyên bố chính thức của lực lượng này. Trong đó có con trai và một trợ lý của Khalil al-Hayya - lãnh đạo cấp cao của nhóm. Bộ Nội vụ Qatar thông tin thêm một sĩ quan an ninh cũng nằm trong số các nạn nhân.