ISG - Tổ chức đào tạo & cấp chứng chỉ Sommelier quốc tế sẽ đến Việt Nam

(VTC News) -

ISG – tổ chức đào tạo Sommelier nổi tiếng thế giới

Được thành lập từ năm 1982 tại Bắc Mỹ, Hiệp hội Sommelier Quốc Tế ISG (International Sommelier Guild) là đơn vị tiên phong trong đào tạo Sommelier (chuyên gia rượu vang) được cấp phép và công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Trải qua hơn bốn thập kỷ phát triển, ISG hiện diện tại hơn 40 quốc gia, triển khai chương trình bằng 17 ngôn ngữ khác nhau và đã đào tạo thành công hàng chục nghìn học viên.

Điều làm nên vị thế đặc biệt của ISG không chỉ là bề dày lịch sử, mà còn nằm ở triết lý giáo dục toàn diện. Thay vì giới hạn trong kiến thức hàn lâm về rượu vang, chương trình đào tạo của ISG còn tích hợp các lĩnh vực bổ trợ như khoa học làm vang (enology), quản lý và kinh doanh rượu, dịch vụ chuyên ngành hospitality, cũng như dinh dưỡng – ẩm thực.

Với định hướng này, một Sommelier không chỉ dừng lại ở vai trò “chuyên gia rượu vang”, mà trở thành người kiến tạo trải nghiệm, kết nối ẩm thực và cảm xúc, từ đó nâng tầm giá trị ngành nhà hàng – khách sạn.

“Bảo chứng vàng” cho sự nghiệp đẳng cấp quốc tế

Trong hệ thống chứng chỉ danh giá, ISG đứng ngang hàng với những tên tuổi như WSET, CMS hay ASI. Uy tín của ISG được bảo chứng qua sự công nhận của hơn 50 tập đoàn khách sạn, resort 5 sao và thương hiệu F&B quốc tế, bao gồm những “gã khổng lồ” như Accor, Hilton, Marriott, IHG và Melia.

Chính vì lẽ đó, chứng chỉ ISG từ lâu đã được xem là “hộ chiếu nghề nghiệp” quyền lực. Nó không chỉ mở ra cánh cửa gia nhập mạng lưới tuyển dụng toàn cầu mà còn là bệ phóng vững chắc cho sự thăng tiến trong những môi trường làm việc đẳng cấp nhất.

Đào tạo thực tiễn, linh hoạt và toàn cầu

Khác với nhiều chứng chỉ khác, ISG chú trọng tính ứng dụng thực tế. Nội dung chương trình được thiết kế để học viên có thể áp dụng ngay vào công việc, bao gồm kỹ năng tasting, nghệ thuật pairing món ăn – rượu, quản lý hầm rượu, xây dựng wine list cho nhà hàng, và kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

ISG cũng triển khai nhiều hình thức học tập linh hoạt: học trực tiếp tại lớp, học online hoặc live online. Tại Việt Nam, học viên sẽ được giảng dạy bằng tiếng Việt từ các Sommelier và chuyên gia quốc tế. Đây là lợi thế quan trọng, giúp người học vừa tiết kiệm chi phí, thời gian, vừa vượt qua rào cản ngôn ngữ mà vẫn tiếp cận được chuẩn mực toàn cầu.

Vì sao ISG có mặt tại Việt Nam là tin vui?

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường FnB và du lịch phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong ngành nhà hàng – khách sạn, đặc biệt là đội ngũ Sommelier chuyên nghiệp, ngày càng lớn. Việc ISG chính thức có mặt tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực ở nhiều cấp độ.

Với cá nhân học viên: Đây là cơ hội để tiếp cận lộ trình nghề nghiệp chuẩn quốc tế mà không cần phải đi du học. Tấm bằng ISG mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt, giúp học viên tự tin ứng tuyển vào các khách sạn, nhà hàng 5 sao trong và ngoài nước, đồng thời mở ra cơ hội thăng tiến và thu nhập hấp dẫn.

Với doanh nghiệp: Việc sở hữu đội ngũ nhân sự có chứng chỉ ISG đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng doanh thu từ mảng đồ uống – vốn là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao – và quan trọng hơn là khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Với toàn ngành: Sự xuất hiện của ISG là bước tiến quan trọng, góp phần nâng tầm chuẩn mực, thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu hơn vào bản đồ ẩm thực – du lịch toàn cầu.

ISG – bệ phóng cho thế hệ Sommelier Việt Nam

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, hệ thống chứng chỉ được công nhận toàn cầu và phương pháp đào tạo toàn diện, ISG hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho thế hệ Sommelier mới của Việt Nam – những người không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực trong nước, mà còn đủ năng lực cạnh tranh tại các thị trường quốc tế.

Sự kiện ra mắt ISGVN – International Sommelier Guild Vietnam sắp tới đây được kỳ vọng sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra một chương mới cho ngành rượu vang và hospitality Việt Nam.