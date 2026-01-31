Khánh thành trường nội trú 5 sao vùng biên giới với dấu ấn của Sun Group

(VTC News) -

Ngày 31/1, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ khánh thành Trường liên cấp Si Pa Phìn. Là dự án đầu tiên về đích trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ, lễ khánh thành trường Si Pa Phìn khẳng định cam kết của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội vùng biên giới.

Đây là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, với tiến độ và chất lượng thi công vượt chuẩn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương thực hiện nghi thức khánh thành Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn. Ảnh: Ánh Dương

Khởi công từ cuối tháng 7/2025, ngôi trường khang trang, hiện đại nằm giữa núi rừng Tây Bắc, sát biên giới, cách trung tâm Điện Biên gần 100km, được hoàn thành chỉ sau hơn 5 tháng thi công.

Công trình có quy mô 6,88 ha, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Công ty liên doanh Sunjin Việt Nam là nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng.

Ngôi trường kiểu mẫu hiện đại bậc nhất vùng biên giới

Với thiết kế lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào vùng cao, hài hòa tuyệt đối với cảnh quan núi rừng Tây Bắc, trường liên cấp xã Si Pa Phìn đáp ứng nhu cầu học tập và lưu trú cho hơn 1.000 học sinh. Đây là trường học “5 sao” đầu tiên của khu vực biên giới được trang bị cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Theo đó, khu học tập có 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng bộ môn, các phòng thiết bị giáo dục, phòng âm nhạc, phòng STEM, phòng tư vấn học đường và hệ thống thư viện.

Khu nội trú và nhà công vụ gồm phòng giám hiệu, 120 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, giải quyết triệt để bài toán đi bộ xuyên rừng, vượt suối tìm con chữ. Hiện thực hóa khát khao được bám trường của thầy cô, ước mơ được tới trường của các em nhỏ vùng biên giới.

Ngoài ra, trường còn trang bị hệ thống tiện ích như phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, hệ thống bếp ăn và khu vệ sinh đạt chuẩn… nhằm giúp học sinh có môi trường rèn luyện trí – lực toàn diện.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương sự hỗ trợ, trách nhiệm của TP Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương; cùng sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực, trí tuệ hoàn thành công trình.

Chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đang được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có kết quả rõ ràng từ khi khởi công đến khi hoàn thành trong thời gian rất ngắn.

Niềm hân hoan trong ngày ngôi trường mới đi vào hoạt động, đánh dấu khởi đầu nhiều kỳ vọng cho thầy và trò vùng cao biên giới. Ảnh: Ánh Dương

“Gần sáu tháng, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn đã được xây khang trang, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, an toàn và công năng sử dụng. Kết quả hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần nói đi đôi với làm, đã làm là phải làm đến nơi đến chốn… Tôi tin rằng từ mô hình này tinh thần kỷ luật, thực thi trách nhiệm hành động và quyết tâm đổi mới sẽ tiếp tục được lan tỏa”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, Tập đoàn Sun Group và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Điện Biên và sự nghiệp phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Kỳ tích hơn 5 tháng thi công "thần tốc" công trình của lòng dân

Được xây dựng và hoàn thiện ngay trong mùa mưa năm 2025 chỉ sau hơn 5 tháng thi công thần tốc, dự án được xem là một kỳ tích về tiến độ thi công trong điều kiện địa hình vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở và thời tiết khó khăn, khắc nghiệt.

Đây cũng là công trình của lòng dân, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong đầu tư giáo dục vùng biên giới, nhanh chóng đưa quyết sách của Đảng vào cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm lớp học, động viên thầy và trò trường liên cấp Si Pa Phìn. Ảnh: Ánh Dương

Đại diện đơn vị thi công, Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Các nhà thầu đã thi công với tinh thần ‘vượt nắng thắng mưa’. Hàng trăm kỹ sư, công nhân đã tổ chức thi công liên tục 2–3 ca/ngày, bất chấp mùa mưa kéo dài hơn 45 ngày gây khó khăn cho công tác san lấp và làm móng. Mục tiêu cao nhất là đưa dự án về đích đúng tiến độ để các em học sinh có thể bắt đầu học kỳ II năm học 2025-2026 trong ngôi trường mới”.

Bên cạnh vai trò thi công, Sun Group còn tham gia tư vấn giám sát, hỗ trợ địa phương tối đa trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

“Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện công trình đầu tiên trong số 248 trường học cho các xã biên giới mà Tổng Bí thư & Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương”, ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group khẳng định.

Trường liên cấp Si Pa Phìn là trường học đầu tiên về đích trong chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường học cho các xã biên giới. Ảnh: Ánh Dương

Với công trình này, Tập đoàn Sun Group đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Sun Group đã để lại dấu ấn với nhiều công trình dân sinh ý nghĩa như: tài trợ 24 khu tiện ích trường học tại Hà Tĩnh (năm 2022), bàn giao Nhà khám chữa bệnh - Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa, Thái Nguyên (năm 2023)…

Việc khánh thành trường học tại Điện Biên một lần nữa khẳng định triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của Sun Group. Tập đoàn Sun Group cũng ký biên bản bảo trợ, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng thầy và trò trường Si Pa Phìn trong sự nghiệp trồng người.

Tại lễ khánh thành trường Si Pa Phìn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chính thức phát động việc xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại, trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền. “Mục tiêu đặt ra là chậm nhất đầu năm 2027, khai giảng năm học mới thì toàn bộ 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới thực hiện hoàn thành, đưa vào hoạt động đồng bộ”, Tổng Bí Thư Tô Lâm khẳng định.