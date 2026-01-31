Eufy ra mắt robot hút bụi Omni C28 với lực hút 15.000Pa

(VTC News) -

Điểm đặc biệt của sản phẩm là công nghệ độc quyền HydroJet™ với con lăn lau sàn tự làm sạch, được thiết kế để xử lý các vết bẩn cứng đầu một cách dễ dàng.

Với 24 cổng phun nước và áp lực đè xuống sàn 1kg, con lăn liên tục tự làm sạch trong quá trình lau, đồng thời chà mạnh bề mặt sàn, giúp loại bỏ vết bẩn chỉ trong một lần di chuyển. Nước bẩn được tự động thu gom vào bình chứa riêng, đảm bảo vệ sinh tối ưu cho không gian sống.

Cuộn lau dài nhất phân khúc 27cm giúp Omni C28 bao phủ diện tích sàn lớn hơn trong mỗi lần lau, nâng cao hiệu quả làm sạch và duy trì kết quả đồng đều, triệt để.

Với lực hút mạnh mẽ gấp 3 lần lên đến 15.000Pa, thiết bị thu gom hiệu quả các loại bụi mịn, lông thú, vụn thức ăn và nhiều loại rác khác.

Hệ thống luồng khí và chổi được tối ưu giúp duy trì lực hút ổn định trên nhiều bề mặt khác nhau như sàn gỗ, gạch và thảm, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

Trạm All-in-One tích hợp đầy đủ các chức năng: tự giặt giẻ lau, sấy khô bằng khí nóng, tự động đổ bụi, tiếp nước sạch và thu gom nước bẩn.

Bánh xe chống trượt giúp Omni C28 vượt qua bậc cửa cao đến 20mm, trong khi con lăn lauthông minh có thể nâng lên khi gặp thảm cao đến 10,8mm, giữ cho thảm luôn khô ráo.

Sản phẩm được phân phối tại cửa hàng chính hãng Anker trên Shopee Mall, TikTok Shop và Lazada Mall với nhiều ưu đãi lớn.