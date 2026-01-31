Hoàn tiền thúc đẩy hành vi mua sắm của giới trẻ: Góc nhìn chuyên gia

(VTC News) -

Chưa từng có trong tiền lệ, mạng xã hội những ngày cận Tết rầm rộ các dòng trạng thái khoe khoản tiền được hoàn sau mua sắm, và “được hoàn bao nhiêu?” trở thành câu cửa miệng của người trẻ Việt. Theo các chuyên gia, đây không phải là trào lưu nhất thời, mà là dấu hiệu cho thấy hoàn tiền đang thay đổi cách thế hệ trẻ nhìn nhận giá trị của việc chi tiêu.

Khi được hoàn tiền hấp dẫn hơn được giảm giá

Theo Worldpay Global Payments Report 2025, các tính năng gia tăng giá trị gắn với thanh toán số như lợi ích tài chính hậu giao dịch ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hành vi tiêu dùng, đặc biệt trong môi trường mua sắm số, nơi người dùng có xu hướng lựa chọn phương thức thanh toán mang lại “giá trị nhận lại” rõ ràng hơn.

​​Còn tại thị trường trong nước, dữ liệu quan sát từ các chiến dịch performance marketing năm 2025 của ACCESSTRADE cho thấy, các chương trình mua sắm hoàn tiền ghi nhận tỷ lệ chốt đơn cao hơn rõ rệt trong nhóm người dùng trẻ, đặc biệt ở các ngành hàng tiêu dùng nhanh, mua sắm gia đình và dịch vụ số.

Trong cùng một mức giá sản phẩm, các ưu đãi hoàn tiền thường tạo động lực mua sắm mạnh mẽ hơn, bởi người dùng không chỉ nhận được tiền hoàn mà còn đồng thời áp dụng được các ưu đãi, voucher hay mức giá khuyến mãi sẵn có trên các shop/sàn thương mại điện tử.

Giới trẻ xôn xao chia sẻ tiện ích mua sắm hoàn tiền trên các trang mạng xã hội

“Với nhóm khách hàng trẻ, con số hoàn tiền hiển thị sau giao dịch đóng vai trò như một tín hiệu xác nhận cho quyết định mua sắm, giúp họ cảm thấy mình đã chi tiêu hợp lý, thay vì chỉ đơn thuần mua được giá rẻ,” - Ông Lưu Kỳ Tâm, Giám đốc Khối Kinh doanh ACCESSTRADE nhận định.

Sự khác biệt này trở nên rõ nét khi đặt hoàn tiền cạnh các hình thức khuyến mãi truyền thống. Nếu giảm giá tại shop giúp người mua tiết kiệm ngay tại thời điểm thanh toán, thì mua sắm hoàn tiền tạo ra một trải nghiệm kéo dài hơn, khi lợi ích tài chính quay trở lại sau giao dịch.

Khoản tiền được hoàn về không chỉ làm giảm chi phí thực trả, mà còn tạo cảm giác chi tiêu có kiểm soát, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua sắm, đặc biệt trong những dịp cần mua nhiều.

Ngoài lợi ích cốt lõi đó, mua sắm hoàn tiền còn trở nên hấp dẫn hơn khi kết hợp với cơ chế double dip. Trong trường hợp này, người tiêu dùng vừa được hưởng ưu đãi trực tiếp từ shop hoặc sàn thương mại điện tử, vừa nhận thêm khoản hoàn tiền từ ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử trên cùng một đơn hàng.

Hai lớp ưu đãi cộng dồn khiến giá trị tiết kiệm tăng lên đáng kể, giúp người mua cảm thấy “hời” hơn, từ đó sẵn sàng chi tiêu thoải mái mà vẫn giữ được cảm giác tối ưu ngân sách.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố tâm lý, mua sắm hoàn tiền còn tạo điều kiện để người tiêu dùng so sánh và tối ưu tổng lợi ích. Thay vì chỉ nhìn vào mức giá đã giảm, người mua bắt đầu cân nhắc phương thức thanh toán, ứng dụng ngân hàng hay ví điện tử nào mang lại giá trị cao nhất.

Đây cũng là lý do vì sao hoàn tiền ngày càng được xem là một phần trong chiến lược kích cầu của ngân hàng, sàn thương mại điện tử và các nền tảng affiliate.

Từ lì xì đầu năm đến hành vi tài chính mới

Xu hướng “chỉ mua khi được hoàn tiền” đặc biệt rõ nét trong mùa Tết, khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh và các ngân hàng, ví điện tử đồng loạt tung ra chương trình lì xì cho khách hàng.

Thực tế thị trường cho thấy nhiều ngân hàng như VPBank, TPBank, BIDV hay các ví điện tử như MoMo đang đẩy mạnh hoàn tiền cho các nhóm chi tiêu phổ biến dịp Tết: quần áo, thực phẩm, đồ gia dụng, quà biếu…

Mua sắm thông qua tiện ích mua sắm hoàn tiền dẫn trở thành thói quen chi tiêu của người tiêu dùng Việt.

“Khi các ngân hàng đồng loạt tung ưu đãi hoàn tiền, người dùng không còn chọn app theo thói quen, mà bắt đầu so sánh: dùng thẻ nào, ví nào thì được lợi hơn, cân nhắc phương thức thanh toán trở thành một phần của việc mua sắm. Kết quả là, từ một chiêu được tận dụng mạnh trong cao điểm Tết, mua sắm hoàn tiền đang dần trở thành một hành vi tài chính quen thuộc của thế hệ trẻ Việt – nơi người tiêu dùng chi tiêu có tính toán hơn, cân nhắc tổng lợi ích thay vì chỉ nhìn vào giá niêm yết”, ông Lưu Kỳ Tâm phân tích.

Sự dịch chuyển này càng được thúc đẩy khi nhiều ngân hàng và ví điện tử đã tích hợp trực tiếp tiện ích mua sắm hoàn tiền ngay trên ứng dụng, cho phép người dùng chỉ cần truy cập app quen thuộc, chọn mục mua sắm hoàn tiền và thực hiện giao dịch như thường lệ.

Nhờ sự liền mạch đó, hoàn tiền không còn là mẹo nhỏ, mà đang dần trở thành một phần của bình thường mới trong tiêu dùng hiện đại.