Bé gái 18 tháng tuổi nguy kịch, ruột tắc nghẽn vì nuốt hạt nở đồ chơi

(VTC News) -

Ngày 31/1, ThS.BS Phạm Nguyễn Hiền Nhân - Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, đơn vị vừa cấp cứu và cứu sống thành công bé gái 18 tháng tuổi bị tắc ruột nguy kịch do nuốt hạt nở đồ chơi.

Cụ thể, bệnh nhi Đ.L.Q. (18 tháng tuổi, ngụ TP.HCM) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng nôn ói liên tục ra thức ăn và dịch vàng, mệt nhiều, ăn uống kém và không đi tiêu được.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật mở ruột lấy dị vật cho bé gái 18 tháng tuổi.

Theo người nhà, hai ngày trước nhập viện, bé có ăn kẹo không rõ loại, sau đó bắt đầu nôn ói. Bé được đưa đi khám tại cơ sở y tế gần nhà và được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, tuy nhiên tình trạng không cải thiện nên gia đình chuyển bé lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, qua thăm khám và siêu âm bụng, bác sĩ phát hiện một khối dạng nang dịch, đường kính khoảng 2 - 3 cm nằm trong lòng ruột, nghi ngờ dị vật đường tiêu hóa gây tắc ruột.

Ê-kíp do ThS.BS Phạm Nguyễn Hiền Nhân phụ trách đã thực hiện phẫu thuật mở ruột lấy dị vật và tái lập lưu thông đường tiêu hóa cho bệnh nhi. Sau mổ, sức khỏe bé dần hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Hiền Nhân, trước đó khoa Ngoại Tổng hợp cũng từng cấp cứu một bé trai 2 tuổi bị tắc ruột nguy kịch do nuốt hạt nở đồ chơi. Riêng trong năm 2025, khoa đã tiếp nhận khoảng 4 trường hợp tương tự, phần lớn ở lứa tuổi mẫu giáo.

“Viên hạt nở (còn gọi là hạt trương nở, hạt nước hay hạt thủy tinh đồ chơi) thường được làm từ polyme siêu hấp thụ nước. Chúng có thể trương to gấp 100–300 lần khi hút nước, đặc biệt trong môi trường ruột non - nơi tiết khoảng 1,5 - 2 lít dịch tiêu hóa mỗi ngày. Khi di chuyển dọc ống tiêu hóa, hạt tiếp tục nở lớn. Đến đoạn cuối hồi tràng - nơi có khẩu kính ruột nhỏ nhất, hạt dễ mắc lại và gây tắc ruột cơ học”, bác sĩ Nhân giải thích.

Trước các trường hợp trẻ bị tắc ruột do dị vật hạt nở, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến các loại đồ chơi trẻ sử dụng hằng ngày.

“Phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến các loại đồ chơi mà con em mình thường sử dụng, đặc biệt là những món có nguy cơ cao bị trẻ cho vào miệng hoặc nuốt phải như hạt nở, nam châm đồ chơi… Chủ động phòng tránh sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc”, ông Thạch nhấn mạnh.

Các bác sĩ cũng lưu ý, dù có hình dạng bắt mắt và trông giống thạch, hạt nở không phải thực phẩm. Khi nuốt phải, chúng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.