Vốn vào ít, áp lực thấp, dư địa lớn: Công thức đầu tư tại Vinhomes Golden Avenue

(VTC News) -

“Rộng cửa” cho nhà đầu tư vốn mỏng

Sở hữu khoảng 2 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, anh Mạnh Hào (41 tuổi, kinh doanh tự do) từng nhiều lần cân nhắc đầu tư bất động sản tại Hà Nội nhưng nhanh chóng “chùn bước” trước mặt bằng giá đã vượt xa khả năng chịu đựng dòng tiền.

Thay vì tiếp tục chạy theo những điểm đã tăng trưởng mạnh, anh Hào chuyển hướng sang các đô thị đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển. Móng Cái - trung tâm thương mại, du lịch và giao thương cửa khẩu lớn nhất phía Đông Bắc - nhanh chóng lọt vào tầm ngắm.

Suất đầu tư hợp lý tại Vinhomes Golden Avenue mang đến cơ hội rộng mở cho nhiều nhà đầu tư

Trong hành trình tìm kiếm sản phẩm phù hợp, Vinhomes Golden Avenue hiện lên như lời giải cân bằng giữa vốn đầu tư ban đầu, tiềm năng tăng trưởng và khả năng kiểm soát rủi ro.

Với mức giá phổ biến khoảng 4 - 5 tỷ đồng cho dòng sản phẩm thấp tầng đã hoàn thiện, nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% vốn tự có, tương đương 1,2 - 1,5 tỷ đồng để sở hữu một tài sản có giá trị khai thác thực. Đây là ngưỡng vốn hiếm gặp ở các đô thị đồng bộ, đặc biệt với bất động sản thấp tầng - phân khúc luôn được đánh giá cao về khả năng giữ giá và tăng trưởng bền vững.

Không dừng lại ở mức “điểm vào” hợp lý, chủ đầu tư còn thiết kế tiến độ thanh toán giãn nhịp, kết hợp linh hoạt giữa vốn tự có và vốn vay. Cấu trúc tài chính này giúp nhà đầu tư chủ động dòng tiền, hạn chế áp lực trong giai đoạn đầu - yếu tố đặc biệt quan trọng khi thị trường đang ưu tiên sự an toàn và tính toán dài hạn.

Gỡ áp lực tài chính, kích hoạt dòng tiền sớm

Một trong những rào cản lớn nhất với nhà đầu tư vốn mỏng chính là chi phí lãi vay. Với tỷ lệ vay 70% và lãi suất phổ biến 9 - 11%/năm, một bất động sản trị giá 4 - 5 tỷ đồng có thể kéo theo khoản trả lãi 18 - 25 triệu đồng mỗi tháng. Không ít nhà đầu tư buộc phải “bán lúa non” chỉ vì không đủ sức gồng gánh dòng tiền.

Tại Vinhomes Golden Avenue, bài toán này được hóa giải bằng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng đầu - giai đoạn nhạy cảm nhất của chu kỳ đầu tư. Hai năm này cũng chính là quãng thời gian hạ tầng hoàn thiện, đô thị đi vào vận hành, dòng cư dân và du khách bắt đầu hình thành nhịp sống thương mại sôi động.

Quan trọng hơn, theo quy luật chung, 24 tháng cũng là quãng thời gian đủ để thị trường đi qua một pha điều chỉnh lãi suất để trở về trạng thái tái cân bằng. Khi hết thời gian hỗ trợ, áp lực lãi suất thả nổi cũng không còn. Trợ lực từ chủ đầu tư giúp khách hàng không bỏ lỡ cơ hội nắm giữ tài sản từ giai đoạn sớm của thị trường.

Đặc biệt, nhà đầu tư không chỉ “giữ tài sản” mà còn được kích hoạt dòng tiền ngay từ khi sở hữu.

Thông qua chương trình cam kết tiền thuê, trong 5 năm đầu, khách hàng được hỗ trợ tương đương 6%/năm trên giá bán, chi trả định kỳ 6 tháng/lần. Với một sản phẩm khoảng 4 tỷ đồng, dòng tiền nhận về có thể lên tới gần 240 triệu đồng mỗi năm, đủ để bù đắp chi phí vận hành, tạo lớp đệm tài chính vững chắc trong giai đoạn chờ thị trường tăng tốc.

Chính sách ưu đãi ngập tràn tại Vinhomes Golden Avenue giúp nhà đầu tư “vừa mua đã lãi”

Trong khi đó, mức chiết khấu lên tới 22% mở rộng dư địa cho những nhà đầu tư muốn chủ động khai thác: mở cửa hàng dịch vụ, kinh doanh lưu trú ngắn hạn, cho thuê thương mại độc lập. Trong một đô thị định hướng thương mại - du lịch cửa khẩu như Móng Cái, giá trị khai thác thực chính là “động cơ” giúp tài sản sớm bước vào vòng quay sinh lời.

Ngoài ra, chính sách miễn phí quản lý trong 5 năm đầu tiếp tục giảm tải chi phí cố định, đảm bảo tài sản được vận hành trong hệ sinh thái đồng bộ, chuyên nghiệp, từ đó duy trì giá trị lâu dài. Khi cộng hưởng cùng cam kết thuê hoặc tự doanh, bất động sản không còn là khoản chi bắt buộc mà dần chuyển sang trạng thái tự vận hành.

Dù là đầu tư nắm giữ hay khai thác kinh doanh, nhà phố Vinhomes Golden Avenue đều mang lại lợi nhuận rõ rệt cho nhà đầu tư

Vinhomes Golden Avenue chinh phục nhà đầu tư không chỉ nhờ chính sách bán hàng ưu việt, mà còn bởi những chuyển động hạ tầng ngày càng rõ nét. Mô hình cửa khẩu thông minh thí điểm tại Móng Cái - Đông Hưng mở ra một kỷ nguyên giao thương mới, rút ngắn thời gian thông quan và gia tăng mạnh mẽ dòng người, dòng hàng hóa xuyên biên giới.

Song song với đó, các trục kết nối vùng, từ cao tốc hiện hữu đến quy hoạch đường sắt trong tương lai, đang đưa Móng Cái trở thành mắt xích quan trọng trong hành lang phát triển chiến lược của miền Bắc, thay vì chỉ là “điểm cuối” địa lý.

Trong bức tranh đó, Vinhomes Golden Avenue hiện diện như một đô thị thương mại quốc tế quy mô hàng đầu, đưa tài sản của nhà đầu tư an vị đúng trục phát triển đang tăng tốc. Với công thức “vốn vào ít, áp lực thấp, dư địa lớn”, Vinhomes Golden Avenue giúp nhà đầu tư vốn nhỏ bước vào thị trường với tâm thế vững vàng, đủ sức đi đường dài và chủ động trong việc đón đầu giá trị tăng trưởng dài hạn.