NSƯT Vũ Thắng Lợi làm điều chưa từng có trong live concert mùa xuân

(VTC News) -

NSƯT Vũ Thắng Lợi vừa công bố dự án âm nhạc Live concert: Mùa chim én bay và album cùng tên, sẽ diễn ra vào 20h ngày 13/3 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, Mùa chim én bay mang thông điệp về sự hồi sinh và khát vọng vươn lên. Từ những gian khổ, vất vả của "mùa xuân đất nước" thời chiến đến niềm hạnh phúc sum vầy thời bình, tiếng hát của Vũ Thắng Lợi như nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng và tương lai rực rỡ.

Chương trình gồm 3 phần: Ký ức biên thùy - Mùa xuân đầu tiên, Nghĩa tình quê hương - Tình mẹ, Hà Nội - Khát vọng hòa bình.

NSƯT Vũ Thắng Lợi chia sẻ về live concert "Mùa chim én bay" và album cùng tên.

Lần đầu tiên, Vũ Thắng Lợi đưa gần 100 nghệ sĩ, nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội lên sân khấu. Với anh, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà là giấc mơ ấp ủ nhiều năm: đưa âm nhạc người lính vang lên ở tầm vóc xứng đáng, với ngôn ngữ giao hưởng hiện đại và cách làm nghề chỉn chu.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu khẳng định, dàn nhạc không chỉ làm nền mà trở thành nhân vật trung tâm, tương tác trực tiếp với nghệ sĩ biểu diễn. Việc sắp xếp đội hình giao hưởng đông đảo trên mặt sàn Nhà hát Hồ Gươm là thách thức lớn, đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng từ ê-kíp sáng tạo. Đổi lại, khán giả sẽ được thưởng thức một không gian âm nhạc chỉn chu, đúng tinh thần symphony, dù số lượng ghế ngồi vì thế cũng hạn chế hơn các show trước.

Vũ Thắng Lợi cho biết anh chấp nhận thiệt thòi về kinh tế để theo đuổi chuẩn mực nghệ thuật cao nhất. Không đặt nặng vấn đề lời – lỗ, anh coi dự án như món quà tri ân đồng đội và khán giả.

"Mùa chim én bay là món quà tôi tri ân đồng đội và khán giả. Tôi muốn chứng minh rằng người lính làm nghệ thuật hôm nay không chỉ hát bằng trái tim người chiến sĩ mà còn bằng sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ thực thụ", anh nói.

NSƯT Vũ Thắng Lợi mang quân hàm Trung tá, giữ cương vị Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Dịp này, album Mùa chim én bay (bản CD) sẽ được gửi tặng tới khán giả mua vé, tuyển chọn những ca khúc mùa xuân tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng. Bên cạnh đó, chương trình còn hé lộ một tiết mục đặc biệt: toàn bộ khán giả sẽ cùng hòa giọng với dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy độc đáo, khép lại đêm nhạc trong không khí tự hào và tràn đầy hy vọng.

“Khi bài hát cuối cùng vang lên và khán giả cùng hòa giọng, tôi tin chim én đã thực sự mang mùa xuân về”, NSƯT Vũ Thắng Lợi nói. Với nam ca sĩ, Mùa chim én bay được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc mới của dòng nhạc thính phòng cách mạng, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người nghệ sĩ - chiến sĩ chuẩn mực, hào sảng và giàu chất thơ.