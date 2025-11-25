(VTC News) -

Theo trang tin chính thức của cơ quan tư pháp Mizan Online, sau khi Tòa án Tối cao giữ nguyên phán quyết của các tòa cấp dưới, bản án được thi hành tại thị trấn Bastam.

Mizan trích dẫn lời người đứng đầu cơ quan tư pháp tỉnh, Mohammad Akbari, cho biết phán quyết được "xác nhận và thi hành sau khi Tòa án Tối cao xem xét kỹ lưỡng".

Iran tử hình công khai người bị kết tội hiếp dâm. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền tỉnh cho biết người đàn ông này "lừa dối hai phụ nữ và cưỡng hiếp họ, sử dụng vũ lực và ép buộc họ", đồng thời cho biết thêm rằng anh ta cố gắng đe dọa, gieo rắc nỗi sợ hãi về việc làm tổn hại danh tiếng cho các nạn nhân.

Danh tính của người bị kết án và ngày tuyên án chưa được tiết lộ.

Iran thường thực hiện các vụ tử hình trong nhà tù. Cách đây hai tuần, nước này có vụ tử hình công khai một người đàn ông bị kết tội giết người.

Theo báo cáo được công bố nhân Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ của Liên hợp quốc, năm 2024, cứ 10 phút lại có một phụ nữ trên thế giới bị một người thân cận sát hại. Báo cáo cho rằng chưa có nhiều sự tiến bộ trong cuộc chiến chống lại bạo lực với phụ nữ.

Cụ thể, khoảng 50.000 phụ nữ và trẻ em gái bị bạn đời hoặc thành viên gia đình sát hại vào năm 2024. Con số dựa trên dữ liệu từ 117 quốc gia - tương đương với 137 phụ nữ mỗi ngày.

“Các vụ sát hại phụ nữ không xảy ra đơn lẻ mà thường nằm trong một chuỗi các hành vi bạo lực, có thể bắt đầu bằng hành vi kiểm soát, đe dọa và quấy rối - bao gồm cả trực tuyến”, Sarah Hendricks, Giám đốc Ban Chính sách của UN Women, cho biết.

“Chúng ta cần thực thi các luật công nhận các cách thức bạo lực thể hiện trong cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái, cả trực tuyến và ngoại tuyến, và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm trước khi các hành vi này trở nên nghiêm trọng đến mức gây tử vong”, bà Hendricks nói thêm.

Báo cáo cho biết sự phát triển công nghệ làm trầm trọng thêm một số loại bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái và tạo ra những loại khác bạo lực khác, chẳng hạn như chia sẻ hình ảnh không có sự đồng thuận, video deepfake.