Hương Giang liên tục được truyền thông quốc tế săn đón khi thi Miss Universe
(VTC News) -
Sau vài ngày đến Thái Lan thi Miss Universe 2025, đại diện Việt Nam nhận được sự chú ý của truyền thông khi là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi năm nay.
Hương Giang trả lời tự tin trước truyền thông quốc tế.
Là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi năm nay, Hương Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các phóng viên quốc tế. Cô chủ động giao lưu, chụp ảnh cùng nhiều phóng viên và đại diện các kênh truyền thông đến từ Thái Lan, Philippines cũng như nhiều quốc gia khác.