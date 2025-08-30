Đóng

Hùng dũng đội hình xe tăng tham gia tổng duyệt trước thềm Quốc khánh 2/9

Nhiều người dân có mặt khắp con phố ở Hà Nội từ 7h tối hôm trước, chờ đợi xuyên đêm để được chiêm ngưỡng đoàn xe tăng hùng dũng trên phố.

