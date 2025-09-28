Đóng

Huế: Đã tìm thấy thi thể phụ nữ bị lũ cuốn cách hiện trường 100m

(VTC News) -

Thi thể người phụ nữ không may bị lũ cuốn ở Huế trước khi bão Bualoi đổ bộ đã được tìm thấy cách khu vực xảy ra vụ việc khoảng 100m.

Nguyễn Ngọc
