Hôn nhân viên mãn hơn 2 thập kỷ của nữ NSND vừa lên chức giám đốc nhà hát

(VTC News) -

NSND Thu Huyền vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Chia sẻ về vai trò mới, chị bày tỏ đây là vinh dự lớn nhưng cũng đi kèm nhiều áp lực. Nữ nghệ sỹ coi đó là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp gắn bó với nghệ thuật chèo.

NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, là một trong những nghệ sỹ chèo tiêu biểu của Việt Nam. Năm 16 tuổi, Thu Huyền gây ấn tượng mạnh mẽ khi tham gia cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội với vai Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Vai diễn này không chỉ mang về cho chị giải đặc biệt mà còn ghi dấu ấn sâu sắc, lâu bền trong lòng khán giả.

Năm 32 tuổi, chị được đặc cách phong tặng NSƯT, trở thành một trong những nữ nghệ sỹ trẻ nhất nhận danh hiệu này. Đầu năm 2024, chị được phong tặng danh hiệu NSND.

NSND Thu Huyền vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Thu Huyền còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn hơn 2 thập kỷ bên ông xã Tấn Minh.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2004 sau 10 năm tìm hiểu, làm bạn thân. Sau khi về chung nhà, họ có với nhau 2 người con trai Minh Nam (sinh năm 2005) và Minh Khôi (sinh năm 2010). NSND Thu Huyền cho biết các con đều có chất giọng hay, thích nghe nhiều thể loại nhạc nhưng không muốn biểu diễn trước đám đông.

Thu Huyền - Tấn Minh kết hôn năm 2004.

Nhiều năm qua, cả hai đều đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại các nhà hát lớn của Thủ đô, cùng được phong tặng NSND vào đầu năm 2024. Nếu như Thu Huyền là Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội thì Tấn Minh đang là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Dù bận rộn, họ luôn dành thời gian chăm sóc và trò chuyện với các con, vun đắp tổ ấm. NSND Thu Huyền từng tiết lộ, trong 30 năm gắn bó bên nhau, chị và ông xã chưa một lần mâu thuẫn và cãi vã to tiếng. Ông xã Tấn Minh là người điềm đạm, không hay nói lời hoa mỹ với bạn đời nhưng rất chân thành.

Thu Huyền quan niệm, hạnh phúc là được làm nghề mình yêu thích, được sống, cống hiến cho nghề, được mọi người trân trọng và có gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.

Thu Huyền - Tấn Minh khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tình yêu dành cho nhau hơn 2 thập kỷ.

Còn Tấn Minh từng thú nhận trên truyền hình rằng anh không thường xuyên nói điều lãng mạn nhưng luôn tặng quà cho vợ vào những dịp quan trọng. Anh cũng sẵn sàng rửa bát giúp vợ và xem đó là hạnh phúc.

Cả hai đều cho rằng vợ chồng cùng làm nghệ thuật là một lợi thế. Sự đồng cảm nghề nghiệp giúp họ dễ dàng chia sẻ, tạo điều kiện cho nhau phát triển sự nghiệp và giữ gìn tổ ấm.

Trong những lúc rảnh rỗi, cặp đôi dành hết thời gian bên nhau và đưa các con đi du lịch. Tấn Minh từng nói với các con rằng có học thêm gì thì cũng tránh cuối tuần ra, để cùng nhau nghỉ ngơi. Nhờ những cuối tuần như vậy mà gia đình thêm gắn kết.

Tổ ấm hạnh phúc của Thu Huyền - Tấn Minh.

Trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới, NSND Thu Huyền nhắn nhủ ông xã đầy ngọt ngào: "20 năm là một chặng đường dài, nhưng may mắn chúng mình vẫn luôn cùng nhau và vẫn luôn nắm tay nhau. Rồi đây trên gương mặt chúng mình sẽ xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn nữa, nhưng em mong rằng tình yêu thương sẽ ngày một nhân lên cùng với những nếp nhăn ấy".