Hơn 20 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung 2025

Nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025, đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.

Thí sinh và phụ huynh tham khảo thông tin các trường hot xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2025 để có cơ hội trúng tuyển.

STT Trường Chi tiết xét tuyển bổ sung
1 Đại học Công thương TP.HCM Tại đây
2 Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội  Tại đây
3 Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội  Tại đây
4 Học viện Hàng không Việt Nam Tại đây
5 Đại học Phenikaa  Tại đây
6 Đại học CMC  Tại đây
7 Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội  Tại đây
8 Đại học Văn Lang  Tại đây
9 Đại học Ngoại ngữ tin học TP.HCM  Tại đây
10 Đại học Công nghiệp Vinh Tại đây
11 Đại học Công nghiệp Việt Trì  Tại đây
12 Đại học Bà Rịa Vũng Tàu  Tại đây
13 Đại học FPT Tại đây
14 Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội  Tại đây
15 Đại học Tôn Đức Thắng  Tại đây
16 Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội  Tại đây
17 Đại học Hòa Bình  Tại đây
18 Đại học Quốc tế Hồng Bàng Tại đây
19 Đại học Tân Tạo  Tại đây
20 Đại học Bách khoa TP.HCM Tại đây
21 Đại học Nha Trang Tại đây
22 Đại học Đông Đô Tại đây
23 Đại học Nguyễn Tất Thành  Tại đây
24 Đại học Công nghệ TP.HCM Tại đây
25 Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM  Tại đây

Bộ GD&ĐT thông tin, từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Kim Anh
