Home Credit tung ưu đãi 800k, cùng khách hàng vượt áp lực chi tiêu cuối năm

(VTC News) -

Ba tuần nay, chị Thanh Lan (35 tuổi, công nhân tại một khu công nghiệp ở Đồng Nai) cứ tan ca là lại mở điện thoại, lướt qua các ứng dụng mua sắm rồi lại vội tắt đi với một tiếng thở dài.

Danh sách những thứ cần chi tiêu cho dịp cuối năm trong sổ tay của chị ngày một nhiều, từ sửa lại xe máy cũ cho con trai lớn, khoản tiết kiệm gửi về quê cho bố mẹ, cho đến tiền sắm những tấm tôn mới trên mái nhà đã bắt đầu thấm dột.

“Tính sơ sơ cũng phải hơn hai chục triệu, một khoản không hề nhỏ với thu nhập của hai vợ chồng”, chị Lan chia sẻ. “Lướt mạng thì thấy ở đâu cũng quảng cáo giảm giá, nhưng đó là cho việc mua sắm. Còn khoản tiền mình thực sự cần để lo việc cấp bách thì không biết tìm ở đâu”.

Người tiêu dùng đối mặt với nỗi lo giá cả thường trực vào dịp cuối năm. (Ảnh: Việt Hưng)

Câu chuyện của chị Lan không phải là cá biệt. Giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên Đán luôn là thời điểm người tiêu dùng trên cả nước phải đối mặt với áp lực chi tiêu. Điều này được phản ánh qua "Khảo sát người tiêu dùng năm 2025[VD1] " vừa được PwC Việt Nam công bố, trong đó nhấn mạnh rằng áp lực tài chính đang trở thành mối quan tâm hàng đầu.

Theo PwC, 48% người tiêu dùng Việt Nam xem bất ổn kinh tế là mối đe dọa lớn nhất trong 12 tháng tới — tỷ lệ cao nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương — và sự lo lắng về lạm phát cùng áp lực chi tiêu hằng ngày đã khiến việc quan tâm về giá cả trở thành một đặc điểm nổi bật trong hành vi mua sắm năm 2025.

Điều này lý giải, tại sao gần đây thị trường tràn ngập các chương trình khuyến mãi, “siêu sale”, “giảm giá kịch sàn”... Tuy nhiên, đằng sau những thông điệp hấp dẫn lại là một thực tế khác.

Phần lớn các chương trình ưu đãi đều có điều kiện phức tạp, chỉ chiết khấu được chút ít, hoặc là hình thức hoàn tiền chỉ áp dụng cho lần mua sau, không giải quyết được nhu cầu tiền mặt ngay lập tức.

Thấu hiểu điều đó, Home Credit Việt Nam thể hiện rõ sự khác biệt khi công ty tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp mang lại giá trị hữu hình và hỗ trợ thiết thực.

“Cú hích” từ Home Credit

Chiến dịch "Mùa Rộn Ràng, Tràn Ưu Đãi" mà Home Credit Việt Nam vừa triển khai là minh chứng rõ nét nhất. Đây không đơn thuần là một chương trình khuyến mãi, mà là kết quả của quá trình lắng nghe và thấu hiểu những lo toan của các khách hàng như chị Lan.

Cụ thể, từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/01/2026, tất cả khách hàng ký hợp đồng vay tiền online với hạn mức vay từ 20 đến 50 triệu đồng sẽ nhận được một voucher trị giá 800.000 đồng. Điểm đặc biệt là số tiền này sẽ được trừ thẳng vào kỳ thanh toán đầu tiên.

Home Credit hỗ trợ trực tiếp 800K vào kỳ trả góp đầu tiên để hỗ trợ khách hàng. (Ảnh: Home Credit)

Với nhiều người lao động, việc tiếp cận một khoản vay để giải quyết nhu cầu cấp thiết là quan trọng, nhưng gánh nặng trả nợ, đặc biệt là trong tháng đầu tiên ngay sau khi vay, luôn là một áp lực tâm lý không nhỏ.

Khoản hỗ trợ 800.000 đồng đóng vai trò như một "cú hích" tinh thần đúng lúc, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính ban đầu, đồng thời đem tới sự an tâm và tự tin cho người tiêu dùng.

Thực tế, những nỗ lực của Home Credit Việt Nam không chỉ dừng lại ở một sản phẩm. Công ty đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, nơi mỗi sản phẩm đều được thiết kế để phục vụ những nhu cầu đa dạng trong cuộc sống hàng ngày.

Đối với các khoản chi tiêu thường nhật, thẻ tín dụng Home Credit đã trở thành một công cụ thông minh và tiện lợi khi được tích hợp thanh toán không tiếp xúc qua Google Pay từ tháng 6/2025, cho phép người dùng thanh toán chỉ bằng một cú chạm điện thoại tại các cửa hàng.

Chiếc thẻ không chỉ là công cụ chi tiêu mà còn giúp người dùng được hoàn tiền đến 10% cho các danh mục mua sắm siêu thị, mua sắm trên các sàn thương mại điện tử hay ăn uống. Song hành là tài khoản trả sau Home PayLater tạo thêm sự thuận tiện cho việc mua sắm, giúp người dùng dễ dàng sở hữu những sản phẩm mong muốn mà không lo áp lực tài chính.

Bên cạnh đó, Home Credit còn khéo léo lồng ghép yếu tố giải trí vào trải nghiệm của khách hàng. Trong chương trình “Đập hộp mỗi ngày - Săn quà 5 tỷ”, mỗi giao dịch bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản trả sau Home PayLater không chỉ là một khoản chi tiêu đơn thuần. Sau mỗi giao dịch, khách hàng sẽ còn nhận được một lượt chơi game trên ứng dụng Home Credit, mang lại cơ hội trúng thưởng lên đến 100 triệu đồng.