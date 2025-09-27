Home Credit nối dài yêu thương, sẵn sàng tài chính

(VTC News) -

Nối dài những yêu thương

Để đến được điểm trường mầm non Cá Giáng ở xã Trung Lý, Thanh Hóa, người ta chỉ có hai con đường và cả hai đều đầy rẫy gian nan. Một là ngồi đò vượt dòng sông Mã, hai là chạy xe máy hơn 40 km đường rừng núi hiểm trở.

Với địa thế này, Trung Lý được xem là một trong những xã vùng biên khó khăn nhất cả nước, nơi có đến 15 bản làng nằm biệt lập và tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 98%.

Theo lời kể của cô Lò Thị Nguyệt, Hiệu trưởng trường mầm non Trung Lý, điểm trường Cá Giáng ban đầu được dựng lên từ năm 2.000. Tuy nhiên, suốt hơn hai thập kỷ, trường hầu như không có thay đổi gì đáng kể.

“Phòng học nhỏ hẹp, đồ dùng dạy học gần như chẳng có gì. Đến năm 2015, trường được xây thêm một phòng kiên cố, nhưng rồi cũng xuống cấp. Từng có lúc, chúng tôi phải mượn nhà văn hóa của bản để cô trò có chỗ dạy và học”, bà Nguyệt tâm sự.

Từ nhiều năm nay, cuộc sống của những đứa trẻ nơi đây gắn liền với sự thiếu thốn. Bữa ăn hàng ngày phần lớn chỉ có cơm trắng và rau rừng. Con đường đến lớp của các em đầy khó khăn khi vượt hàng cây số đường đèo, qua suối, đối mặt với bao hiểm nguy, đặc biệt là vào mùa lũ.

"Mỗi khi bão về, đường sá sạt lở, nước sông dâng cao là con đường đến trường bị cắt đứt. Có những năm, chúng tôi phải dời ngày tựu trường lại để đảm bảo an toàn cho cô và trò", cô Nguyện kể.

Năm nay, chuyến xe của “Home Love” đã lăn bánh đến điểm trường Cá Giáng ở xã Trung Lý, Thanh Hóa. Hai lớp học cũ kỹ đã khoác lên mình tấm áo mới sau khi được cải tạo, sửa chữa.

Hành trình Home Love đến với điểm trường mầm non Cá Giáng ở xã Trung Lý, Thanh Hóa. (Ảnh: Home Credit)

Hơn 500 phần quà cùng 30 triệu đồng và hơn 300 món đồ chơi do chính nhân viên Home Credit quyên góp đã được trao đến các em. Không chỉ vậy, Home Love còn mang tới tủ lạnh, quạt treo tường cho nhà trường. Trong chuyến đi lần này, đối tác của Home Credit, Công ty Bảo hiểm Toàn cầu (GIC), cũng đã trao trực tiếp gần 500 gói bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cho các em.

Hơn 500 phần quà của chuyến xe Home Love đã đến tận tay các em nhỏ ở Thanh Hóa. (Ảnh: Home Credit)

Nhìn con trẻ cầm trên tay những món quà ý nghĩa, cô Nguyệt không giấu được xúc động: “Cô và trò từ nay được dạy và học trong ngôi trường khang trang hơn. Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều điểm trường khó khăn khác nhận được sự quan tâm như thế này”.

Hành trình năm 2025 của Home Love sẽ không chỉ dừng lại ở Thanh Hóa. Với tổng kinh phí gây quỹ 1 tỷ 10 triệu đồng, gồm 800 triệu đồng từ Home Credit và 210 triệu đồng từ Bảo hiểm Toàn cầu GIC với vai trò là đối tác chiến lược, chuyến xe sẽ tiếp tục đến với trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lập ở Điện Biên, nối dài thêm những hy vọng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Cũng trong mùa tựu trường này, tập thể nhân viên Home Credit đã đóng góp gần 130 triệu đồng để xây dựng giếng nước, cải tạo sân chơi, nhà vệ sinh và trao tặng các phần quà ý nghĩa cho hai trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Cư Mlan, Đắk Lắk.

Tập thể nhân viên Home Credit đến với các em nhỏ ở Đắk Lắk. (Ảnh: Home Credit)

Chạm để sẵn sàng tài chính

Bên cạnh Home Credit, nguồn lực cho hành trình đến những vùng đất khó khăn như Trung Lý bắt nguồn từ chính sự sẻ chia của những gia đình khác trên khắp Việt Nam, khi mỗi hợp đồng tài chính được ký kết, công ty đã trích 10.000 đồng vào Quỹ Hy Vọng, qua đó biến mỗi giao dịch tài chính thành một đóng góp ý nghĩa cho trẻ em vùng cao.

Trong khi Home Love đến với những em nhỏ ở vùng sâu, thì tại các tỉnh thành khác, Home Credit cũng tạo ra những “điểm chạm tài chính” để đồng hành cùng các gia đình trong mùa tựu trường.

Những điểm chạm này bao gồm các gói vay tiền mặt giải ngân trong ngày cùng thời hạn trả góp linh hoạt lên đến 57 tháng, giúp phụ huynh chủ động hơn trong việc đóng học phí và lo chi phí sinh hoạt cho các con.

Ngoài ra, các phụ huynh có thể trang bị thêm cho con em mình từ điện thoại, laptop, máy tính bảng tại các cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, đến các mẫu xe máy xăng, xe máy điện mới nhất tại các cửa hàng Honda, VinFast trên toàn quốc với chương trình trả trước từ 0 đồng, lãi suất trả góp từ 0%, thời hạn linh hoạt từ 24 đến 36 tháng.

Từ những bản làng xa xôi đến thành thị, hành trình Home Love và các giải pháp tài chính của Home Credit Việt Nam đã cho thấy một sự kết nối sâu sắc. Một bên là mang yêu thương đến nơi gian khó, một bên là mang lại sự sẵn sàng tài chính cho các gia đình trước thềm năm học mới. Cả hai cùng chung một đích đến tiếp sức cho tương lai, để mỗi mùa tựu trường thực sự là một mùa vui trọn vẹn.