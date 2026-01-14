Học giả Nhật Bản: 'Đảng Cộng sản Việt Nam có tầm nhìn xa và rộng'

Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Nhật Bản phỏng vấn Giáo sư Shimizu Masaaki - Trưởng bộ môn/Khoa Tiếng Việt tại Đại học Osaka - Nhật Bản.

PV: Trước tiên xin cám ơn Giáo sư đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin Giáo sư cho biết cách nhìn của mình về vai trò của các chính sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra thông qua các kỳ Đại hội đối với sự phát triển đất nước?

Giáo sư Shimizu: Xin lấy Văn kiện Đại hội XIII và Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam làm ví dụ. Điểm dễ nhận thấy nhất là Văn kiện Đại hội XIII phổ quát một thời kỳ phát triển lâu dài, trong đó nhấn mạnh xuất phát điểm của Việt Nam. Văn kiện này chỉ ra một tầm nhìn chiến lược xa và rộng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giáo Sư Shimizu Masaaki. (Nguồn: VOV)

Trong khi đó, Dự thảo văn kiện Đại hội XIV kế thừa những tầm nhìn này của Đại hội XIII, bổ sung thêm những quyết sách mới, khẳng định lại tính chất, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên cả dân tộc Việt Nam vươn mình, phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề cấp bách của đất nước. Một điểm nữa cũng rất đáng chú ý là việc Việt Nam tự nhận thức được rõ về thời kỳ mới, chủ động chuyển đổi mô hình phát triển từ chỗ coi trọng tốc độ tăng trưởng sang hướng lấy chất lượng tăng trưởng làm mục tiêu, trong khi vẫn thúc đẩy tốc độ phát triển. Với định hướng này, tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vừa nhanh, mạnh, vừa bền vững và có chất lượng cao trong thời gian tới.

PV: Trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIV có chỉ ra một số trụ cột chính trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Giáo sư đánh giá như thế nào về những trụ cột này?

Giáo sư Shimizu: Dự thảo văn kiện Đại hội XIV có nhấn mạnh 3 trụ cột là Đổi mới – Sáng tạo, Kinh tế xanh và Chuyển đổi số. Điều này chỉ ra việc Việt Nam nhận thức rõ vấn đề “bẫy thu nhập trung bình” và trên cơ sở nhận thức đó đã đưa ra các biện pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng cụ thể để vượt qua. Cá nhân tôi cũng cảm nhận rõ quyết tâm này của Việt Nam.

Trước đây, Việt Nam thường dựa vào nguồn nhân lực giá rẻ, tài nguyên thiên nhiên… để phát triển, nhưng với chiến lược mới có tầm nhìn xa và rộng, Việt Nam đã chuyển hướng sang dựa vào tri thức, dữ liệu số… để thúc đẩy tăng trưởng.

Với định hướng đó, Việt Nam đã kết thúc giai đoạn chỉ gia công, lắp ráp sản phẩm như trước đây, và đang tham gia tích cực, sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các nội dung của Dự thảo văn kiện Đại hội XIV đã chỉ rõ quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam hướng tới các mục tiêu nêu trên.

Theo tôi, đến đây, Việt Nam cần giải quyết càng sớm càng tốt một vấn đề mang tính quyết định. Đó là vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể đảm đương hiệu quả các mục tiêu đề ra.

PV: Giáo sư đánh giá như thế nào về chính sách ngoại giao của Việt Nam trong tình hình mới và tương lai của mối quan hệ Việt – Nhật?

Giáo sư Shimizu: Trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIV cũng đề cập một chính sách rất Việt Nam, đó là “Ngoại giao cây tre”. Đây cũng là điểm độc đáo, đặc sắc của Văn kiện, thể hiện một sự tự tin của Việt Nam. Nhìn từ góc độ này, có thể thấy Việt Nam không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng quan hệ giữa các nước lớn, mà còn đóng góp to lớn cho hòa bình, ổn định của thế giới, thông qua một quan điểm rất tích cực.

Quan điểm này cũng giúp Việt Nam giữ một vị trí quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn. Sức ảnh hưởng này sẽ tiếp tục được mở rộng, giúp Việt Nam tiếp tục là đối tác tin cậy, có trách nhiệm và quan trọng của các nước, là cây cầu nối giữa các nước và khu vực. Về quan hệ Nhật – Việt, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trên thực tế, hợp tác giữa hai nước đã và đang phát triển thực chất trên rất nhiều lĩnh vực. Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được cho đến nay, tin chắc rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, bổ khuyết cho nhau. Ví dụ như trong lĩnh vực chuyển đổi số, Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ cơ bản còn Việt Nam có thế mạnh về nguồn nhân lực, hai bên có thể hợp tác để phát huy thế mạnh và giải quyết những tồn tại. Nhìn chung, tiềm năng hợp tác là rất lớn.

PV: Xin trân trọng cám ơn giáo sư!