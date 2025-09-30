Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng mạnh nhất kể từ tháng 3

(VTC News) -

Theo kết quả khảo sát của RatingDog phối hợp S&P Global, chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) của Trung Quốc đạt 51,2 điểm trong tháng 9, tăng từ mức 50,5 của tháng 8, vượt dự báo 50,2 điểm. Mốc 50 điểm phân định tăng trưởng và suy giảm.

Kết quả này khả quan hơn so với khảo sát chính thức công bố trước đó, vốn cho thấy hoạt động sản xuất suy giảm tháng thứ sáu liên tiếp.

Ông Yao Yu, nhà sáng lập RatingDog cho biết: “Nhìn chung, sự cải thiện PMI tháng 9 mang tính toàn diện hơn.”

Các cuộn thép xuất khẩu từ Trung Quốc sau khi được dỡ xuống tại cảng Valparaiso, Chile. (Ảnh: Reuters)

Khảo sát cho thấy nhu cầu cải thiện, các chương trình khuyến mại và việc ra mắt sản phẩm mới hỗ trợ đà tăng trưởng đơn hàng, với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2. Đáng chú ý, đơn hàng xuất khẩu mới đã tăng lần đầu kể từ tháng 3.

Ông Yao nói thêm: “Mặc dù mức tăng đơn hàng xuất khẩu còn khiêm tốn, song đây vẫn là tín hiệu tích cực, giúp giảm bớt lo ngại về tình trạng yếu kém gần đây trong lĩnh vực xuất khẩu.”

Dòng đơn hàng mới gia tăng thúc đẩy sản lượng đạt mức tăng nhanh nhất trong ba tháng, đồng thời nâng kỳ vọng kinh doanh lên cao nhất kể từ tháng 3.

Các nhà sản xuất đẩy mạnh hoạt động mua sắm, trong khi hàng tồn kho thành phẩm cũng tăng do sản xuất mở rộng và nỗ lực tăng kho dự trữ.

Cam kết của chính phủ nhằm chấm dứt tình trạng doanh nghiệp giảm giá quá mức đã đẩy chi phí đầu vào lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2024. Tuy nhiên, giá bán trung bình giảm nhẹ sau khi ổn định trong tháng 8.

Thực tế, cạnh tranh gay gắt khiến phần lớn doanh nghiệp phải chấp nhận gánh chi phí tăng thêm để hỗ trợ tiêu thụ. Ngược lại, các nhà xuất khẩu tiếp tục tăng giá bán để bù đắp chi phí đầu vào, trong bối cảnh tạm lắng căng thẳng thuế quan giữa Trung Quốc với Mỹ.

Dù vậy, tình trạng cắt giảm việc làm trong lĩnh vực sản xuất vẫn tiếp diễn trong tháng 9, dù tốc độ giảm chậm lại, xuống mức thấp nhất trong sáu tháng.

Trong bối cảnh các biện pháp tài khóa ngắn hạn dần suy yếu, hôm thứ Hai, Cơ quan Kế hoạch Nhà nước cho biết Trung Quốc sẽ triển khai các công cụ tài chính chính sách trị giá 500 tỷ nhân dân tệ (khoảng 70 tỷ USD) để thúc đẩy các dự án đầu tư.