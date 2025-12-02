Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2025 mở màn trình diễn thời trang ở Đại nội Huế

Chiều 2/12, buổi trình diễn thời trang mang tên “Hello Cosmo From Vietnam” mùa 2 tổ chức tại khu vực Ngọ Môn (Đại nội Kinh thành Huế) để khởi động hành trình Miss Cosmo 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2025). Đây cũng là một trong những hoạt động đặc sắc nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2025 với chủ đề “Huế – Kinh đô xưa, Vận hội mới”.

Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari thực hiện màn catwalk đầu tiên, khai mạc Hello Cosmo From Vietnam mùa 2.

Tâm điểm của chương trình là màn ra mắt bộ sưu tập thời trang Fall/Winter 2025 của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ chính vùng đất giàu giá trị, vẻ đẹp Huế, để tái hiện trong từng chi tiết trang phục qua draping (kỹ thuật tạo hình trang phục ba chiều trên ma-nơ-canh), mềm mại, mảng thêu tinh xảo cùng kỹ thuật đính kết và xử lý chất liệu hiện đại.

Bảng màu mang hơi thở trầm mặc của cố đô: vàng son, đỏ ngọc, xanh rêu, nâu gỗ, ánh ngọc trai và đen huyền, gói trọn những lớp ký ức đan xen giữa lộng lẫy và u hoài. Bộ sưu tập vừa là hành trình sáng tạo, vừa là lời tri ân gửi đến Huế, lan tỏa tinh thần kiên cường, lòng nhân ái và niềm tự hào dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Các người đẹp trình diễn catwalk với bộ sư tập "LE THANH HOA FALL-WINTER 2025" mà nhà Lê Thanh Hoà lấy cảm hứng từ cố đô Huế.

Gần 80 thí sinh Miss Cosmo 2025 trình diễn đầy ấn tượng và tinh tế, biến thời trang thành lăng kính đưa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới. Là những người đẹp đầu tiên khoác lên mình bộ sưu tập, Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Ketut Permata Juliastrid, Á hậu Hoàn vũ 2024 Mook Karnruethai Tassabut và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh xuất hiện với vẻ đẹp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nổi bật qua bảng màu đặc trưng và họa tiết mang dấu ấn Huế.

Sự kết hợp giữa thời trang, di sản và âm nhạc cách tân của buổi trình diễn được kỳ vọng tạo dấu ấn nổi bật cho Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2025 trong chuỗi hoạt động tại Huế, góp phần quảng bá hình ảnh Cố đô và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sự kiện cũng chính là màn khởi động hành trình Miss Cosmo 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2025)

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế cho biết, 2025 là năm thứ hai Huế đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, kỳ vọng qua các hoạt động đa dạng sẽ giới thiệu rộng rãi giá trị văn hóa - lịch sử, thu hút đầu tư và phát triển sản phẩm du lịch mới.

Việc đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2025 sẽ góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh Huế trẻ trung, năng động và giàu tiềm năng và tạo ra cú hích lớn cho ngành du lịch, thu hút thêm du khách quốc tế đến địa phương.