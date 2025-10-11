Hoa hậu H’Hen Niê: Làm mẹ giúp tôi hiểu được sự thiêng liêng của tình mẫu tử

(VTC News) -

Hoa hậu H'Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào ngày 20/9. Cô bé có tên thân mật là Harley. Những ngày qua, nàng hậu liên tục chia sẻ về cuộc sống "làm mẹ bỉm sữa" tới khán giả.

Từ khi đón thành viên mới, tổ ấm của vợ chồng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 có thêm nhiều tiếng cười. H'Hen Niê nói cô biết ơn vì được làm mẹ và cảm nhận được sự thiêng liêng của tình mẫu tử.

H'Hen Niê tiết lộ sức khoẻ của cô phục hồi rất ổn. Mỗi ngày, nàng hậu uống 1,5 lít trà ấm thông sữa cùng 1 lít nước ấm mỗi ngày, luôn tuân thủ việc ăn uống đồ ấm nóng.​ Nhờ đó nên cô ngủ rất ngon và sâu giấc, trung bình 8 tiếng vào ban đêm và còn có những giấc ngủ ngắn cùng con vào ban ngày.

Thời điểm mang thai, H'Hen Niê nặng 59kg, lên bàn sinh là hơn 70kg và hiện đã về mốc 61kg.

H'Hen Niê bắt đầu cuộc sống "làm mẹ bỉm sữa".

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tiết lộ đã chi gần nửa tỷ đồng để chọn gói sinh cao cấp tại bệnh viện quốc tế. Vì lần đầu làm mẹ nên cô muốn chọn dịch vụ tốt nhất cho cả 2 mẹ con.

H'Hen Niê chia sẻ: "Phòng tôi chọn sinh con là loại đặc biệt, chỉ có duy nhất một phòng ở bệnh viện. Bác sĩ tư vấn gói dịch vụ như lưu trữ tế bào gốc, lấy răng sữa... tôi đều đăng ký mà không do dự. May mắn là tôi không quá áp lực về tài chính, vì đã tiết kiệm từ trước nên sẵn sàng chi trả cho việc sinh con và chăm sóc sau sinh".

Ngoài ra, H'Hen Niê còn có đội ngũ gồm hộ lý, y tá hỗ trợ chăm sóc cả mẹ lẫn bé. Mỗi ngày, bé Harley sẽ được tắm rửa, massage, ru ngủ,... chu đáo. Riêng nàng hậu không cần "động ngón tay", chỉ tập trung nghỉ dưỡng.

H'Hen Niê thừa nhận không có kinh nghiệm làm mẹ. Mẹ của cô ngày xưa cũng không kiêng cữ nhiều nên ít có điều để chia sẻ. Dù đã đọc khá nhiều sách nhưng kiến thức đôi khi vẫn còn mơ hồ. Vì thế, cô cần nhờ sự hướng dẫn tận tình của hộ lý để có kiến thức chăm con cho tốt.

Nàng hậu bỡ ngỡ khi lần đầu làm mẹ.

Bên cạnh đó, H'Hen Niê cũng chia sẻ việc dạy con gái 3 tuần tuổi học với những hình ảnh đen trắng. Nàng hậu vui vẻ giới thiệu cho con gái về các con vật đồng thời minh họa tiếng kêu của các con vật một cách sinh động.

​"Thế mới thấy, việc chơi và dành thời gian cho con đôi khi chỉ bắt đầu từ những điều giản đơn. Chỉ cần chúng ta cùng tần số với nhau, luôn quan sát và thấu hiểu, chúng ta sẽ cùng học hỏi được thêm nhiều điều thú vị", người đẹp trải lòng.

Ái nữ nhà H'Hen Niê được nhận xét là "bản sao" của bố. Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi thừa nhận đã gia nhập hội "nghiện con" và bản thân "u mê không lối thoát". Anh hạnh phúc khi được làm bố, thường xuyên khoe ảnh đầu đời của con gái.

Ông xã H'Hen Niê bày tỏ: "Thì ra cũng có một ngày mà nhìn tả thấy con ị nhiều và tiểu nhiều cũng cảm thấy vui nữa".

Bên cạnh đó, bé Harley được cả nhà yêu chiều, ông bà bế bồng không rời tay. Chồng H'Hen Niê cũng cho biết từ ngày con chào đời, ngày nào bà nội cũng chạy xe máy từ quận 6 lên quận 7 thăm cháu.

Ông xã H'Hen Niê luôn túc trực để phụ vợ chăm con.

Suốt quá trình bà xã sinh con, chồng cô - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi luôn túc trực bên cạnh, nắm chặt tay, động viên tinh thần. Mỗi khi bà xã lên cơn đau dữ dội, anh không giấu nổi sự lo lắng, thậm chí còn rơi nước mắt vì căng thẳng.

Ngày đón thiên thần nhỏ, H'Hen Niê chia sẻ: "Tôi biết ơn vì cuộc đời đã cho tôi được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi. Khoảnh khắc thiêng liêng quá, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn.

Cảm ơn mẹ đã sinh ra con để hôm nay con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh".

Vợ chồng H'Hen Niê đón con đầu lòng vào tháng 9/2025.

Trước đó vào tháng 5, H'Hen Niê công khai mang thai con đầu lòng khi bụng bầu đã lộ rõ. Suốt thai kỳ, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video ghi lại những khoảnh khắc đời thường và cảm xúc trong lần đầu làm mẹ.

Ở những tuần cuối, cô gác lại công việc để nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần đón em bé. Khi đó, người đẹp cho biết đã tăng khoảng 10kg, sức khỏe ổn định, các chỉ số thai kỳ đều thuận lợi.