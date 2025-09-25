HLV Mai Đức Chung được trao danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng 25/9, Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV đã diễn ra tại Hà Nội. Ở Đại hội này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động và hoa cho HLV Mai Đức Chung - HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. (Ảnh: Bộ VHTTDL).

Chia sẻ cảm xúc tại Đại hội, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: "Hôm nay là ngày trọng đại với bản thân tôi. Trong cuộc đời, tôi chưa từng dám nghĩ đến sẽ được nhận thành tựu cao quý nhất của đất nước dành cho mình. Thực sự cảm động! Tôi rất biết ơn Đảng, Chính phủ, các cơ quan Ban ngành, Bộ VHTTDL, Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng tất cả những người hâm mộ bóng đá trong, ngoài nước và đặc biệt là Đội tuyển Bóng đá nữ đã ủng hộ tôi rất nhiều trong thời gian qua để có thành tích như ngày hôm nay.

Có thể về mặt sức khỏe không thể được như trước, nhưng với tất cả những gì đang có, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tích cực hơn, làm hết khả năng để cùng các thành viên đội tuyển đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu này".

HLV Mai Đức Chung là vị huấn luyện viên kỳ cựu với các thành tích cùng ĐT nữ Việt Nam giành 8 Huy chương Vàng tại các kỳ SEA Games (1997, 2003, 2005, 2017, 2019, 2021, 2023), vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014, hạng năm Asian Cup 2022 và giành vé dự World Cup 2023.

Hiện tại, HLV Mai Đức Chung vẫn đang tích cực đến sân theo dõi giải bóng đá nữ VĐQG 2025 để tìm kiếm tài năng, bổ sung cho ĐT nữ Việt Nam tham dự SEA Games vào cuối năm nay.