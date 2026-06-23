HLV Argentina: 'Khen Messi mãi cũng mệt'

(VTC News) -

Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử tại World Cup 2026 khi lập cú đúp giúp đội tuyển Argentina đánh bại Áo 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng J. Bàn mở tỷ số ở phút 38 giúp Messi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 17, vượt qua kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Đến phút 90+5, anh ghi thêm một bàn thắng, nâng thành tích lên 18 bàn. Với chiến thắng này, đội tuyển Argentina sớm vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Trên thực tế, Messi suýt mở tỉ số ở phút thứ 9 khi anh nhận nhiệm vụ đá 11m cho đội tuyển Argentina nhưng ngôi sao 38 tuổi đã đá hỏng. Sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni nói về pha đá 11m hỏng ăn của Messi: “Quả phạt đền bị hỏng ăn là một đòn giáng mạnh. Tình huống dẫn đến quả phạt đền rất đẹp và sẽ thật tuyệt nếu nó được kết thúc bằng một bàn thắng. Tôi nghĩ tất toàn đội đều cảm tiếc nuổi kiểu như nếu Messi ghi được bàn thắng đó thì mọi thứ có thể đã khác”.

HLV Scaloni tiếc nuối khi Messi đá hỏng 11m

Tuy nhiên HLV của đội tuyển Argentina cho biết đội bóng của ông đã lấy lại nhịp độ sau pha đá 11m hỏng ăn. Nhà cầm quân này cũng khen ngợi Messi vì đã dẫn dắt các đồng đội ở trên sân.

“Nhưng đội tuyển Argentina đã phản ứng rất tốt. Có khoảng 3 hoặc 4 phút mà mọi thứ dường như chững lại nhưng sau đó, các cầu thủ đã lấy lại nhịp độ. Đó là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của tập thể này. Và khi Messi bắt đầu chơi đúng với đẳng cấp của mình, mọi người cũng đều vào guồng. Đó là công lao của cả đội”, HLV Scaloni cho biết.

Ông Scaloni sau đó nói bông đùa về việc Messi tỏa sáng với một cú đúp: “Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để ca ngợi hiện tượng này nữa. Tất cả những gì các bạn biết thì tôi đều đã nói cả rồi. Đôi khi nói mãi cũng thấy mệt”.

“Hôm nay, khi đội bóng gặp khó khăn trong những thời điểm không có bóng, người ta vẫn thấy Messi thi đấu với sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Điều đó không phải ngẫu nhiên. Đó chính là những gì Messi mang lại cho tập thể này”, HLV của đội tuyển Argentina thừa nhận.

Messi tỏa sáng với cú đúp - Ảnh: Reuters

Ông Scaloni nói về khó khăn ở trận đấu với đội tuyển Áo và khen ngợi các học trò đã biết cách vượt qua áp lực để giành thắng lợi: “Khi phải chịu áp lực, đội tuyển Argentina đã đứng vững. Dù đối thủ không thực sự tạo ra một thử thách quá lớn nhưng chúng tôi đã gặp khó. Tuy nhiên đội tuyển Argentina biết cách vượt qua thời điểm khó khăn. Và đó là công lao của cả tập thể. Điểm mạnh của đội tuyển Argentina là biết phải làm gì vào từng thời điểm. Đội tuyển Áo là một đối thủ khó chịu và chúng tôi đã biết cách vượt qua. Tôi rất hạnh phúc khi đội nhà giành quyền đi tiếp. Nhiều người nghĩ giải đấu này sẽ dễ dàng, nhưng các bạn đã thấy thực tế không phải vậy".

HLV Scaloni tỏ ra thận trọng về cơ hội bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Argentina: “Có rất nhiều đội tuyển có khả năng lên ngôi vô địch thế giới. Kỳ World Cup này không phụ thuộc ở việc ai là ứng cử viên hay sở hữu những ngôi sao nào, mà phụ thuộc vào khía cạnh tâm lý và thể trạng. Tôi chắc chắn một trong những đội bóng lớn nào đó sẽ nâng cúp. Chúng tôi sẽ tham gia cuộc đua vô địch đó, nhưng hành trình sẽ rất khốc liệt”.

Đội tuyển Argentina sẽ đá trận cuối vòng bảng vào ngày 28/6 trước Jordan. Messi và đồng đội dẫn đầu bảng J World Cup 2026 với 6 điểm sau 2 trận trong khi đội tuyển Áo xếp thứ 2 với 3 điểm.