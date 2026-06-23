Lập kỷ lục World Cup, Messi tự trách bản thân 1 điều

(VTC News) -

"Tôi đã tức giận vì đá hỏng quả phạt đền đầu trận. Tôi đã làm không tốt nhưng đội tuyển Argentina có thể xoay chuyển tình thế”, Lionel Messi trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa Argentina và Áo. Ở trận này, "El Pulga" thiết lập kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở World Cup bằng 2 lần sút tung lưới đối thủ, giúp Argentina giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Khoảnh khắc khiến Messi tự trách bản thân là quả phạt đền ngay đầu trận. Đứng trước khoảnh khắc lịch sử, Messi lại thất bại ở cơ hội tưởng như là dễ nhất.

Phút thứ 7, trọng tài quyết định thổi phạt đền cho đội tuyển Argentina sau khi tham khảo VAR và xem lại băng hình. Cầu thủ đội tuyển Áo phạm lỗi với Lautaro Martinez trong vòng cấm. Người hâm mộ chờ đợi khoảnh khắc Messi phá kỷ lục. Cuối cùng, anh thực hiện cú đá phạt đền không tốt đưa bóng đi chệch khung thành. "El Pulga" vẫn lập kỷ lục ở pha bóng này, nhưng là kỷ lục đá hỏng phạt đền ở World Cup (3 lần).

Messi có thêm kỷ lục với cú đúp bàn thắng vào lưới Áo. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, bóng đá thế giới không phải chờ đợi lâu để chứng kiến Messi ghi bàn thắng thứ 17 ở World Cup. Phút 39, từ đường căng ngang rất hay của đồng đội, Lionel Messi tung ra pha dứt điểm một chạm rất đẳng cấp mở tỉ số trận đấu. Phút 90+5, Lionel Messi chuyền bóng rất hay nhưng Alvarez bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, chính Messi nhận đường chuyền từ Paredes, đi bóng rồi dứt điểm qua 2 hậu vệ Áo để nâng tỉ số lên 2-0.

Đội trưởng đội tuyển Argentina bày tỏ niềm hạnh phúc và khẳng định chiến thắng xứng đáng dù đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trước đội tuyển Ảo. Messi mong 3 điểm quý giá này tiếp thêm tự tin cho đồng đội trước các trận đấu tiếp theo. World Cup 2026 rất căng thẳng và giàu tính cạnh tranh.

Theo tường thuật của tờ La Nacion (Argentina), ngôi sao sở hữu 8 Quả bóng vàng tiết lộ bản thân mệt mỏi và cũng không nghĩ ra được đâu là bàn thắng mình yêu thích nhất. Anh chỉ quan tâm đến việc tận hưởng khoảnh khắc và trở về cùng các đồng đội.

Messi nói về việc bản thân đạt kỉ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup: "Tất cả các cầu thủ đều cảm nhận được điều đặc biệt này. Chúng tôi ở đây và cùng nhau tham gia các giải đấu và nhiều trận giao hữu. Argentina quan tâm đến việc tập luyện rồi mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì sự gắn kết. World Cup 2026 là con đường dài và khó khăn, tôi muốn tận hưởng mọi thứ trên sân.

Đội tuyển Argentina đặt mục tiêu thắng cả hai trận vừa qua và Áo là đối thủ mạnh. Chúng tôi gặp khó khăn khi giữ bóng. Đội tuyển Áo không gây ra nhiều nguy hiểm nhưng trận đấu chặt chẽ và quyết liệt, Argentina phải cố chơi nhanh hơn. Quan trọng là chúng tôi đã giành vé vào vòng tiếp theo. Argentina hướng đến chiến thắng trước mọi đối thủ và cần thể hiện điều này trên sân".