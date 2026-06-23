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Argentina 1 0 Áo Messi 39'

Trận đấu giữa Argentina và Áo diễn ra sáng 23/6 trên sân vận động AT&T ở Arlington (bang Texas, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Argentina vs Áo nhanh nhất.

Kết thúc hiệp một, Argentina dẫn trước Áo 1-0. Lionel Messi lập kỷ lục, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở World Cup.

Messi ghi bàn thắng lịch sử, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Nhân vật chính của trận đấu là Lionel Messi. Đội trưởng Argentina có cơ hội ghi bàn ở ngay phút thứ 9 khi Lautaro Martinez kiếm về quả phạt đền. Tuy nhiên, đối mặt với thủ môn của đội tuyển Áo, siêu sao 38 tuổi thực hiện cú đá ra ngoài. Đây vẫn là kỷ lục: Messi trở thành cầu thủ đá hỏng phạt đền nhiều nhất World Cup từ trước đến nay (3 lần).

Bóng đá thế giới không phải chờ đợi lâu để chứng kiến bàn thắng lịch sử của Messi. Số 10 của Argentina ghi bàn mở tỷ số ở phút 39 với cú sút chạm một sau đường chuyền của Facundo Medina. Đây là bàn thắng thứ 17 của Messi tại các kỳ World Cup, vượt qua Miroslav Klose (16 bàn).

Argentina kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một (60%) nhưng không tạo ra nhiều cơ hội. Toàn bộ 3 pha dứt điểm của đội tuyển Argentina đều là Messi sút. Đội tuyển Áo chơi quyết liệt để ngăn cản đối thủ phối hợp tấn công. Đội bóng châu Âu không tạo ra mối đe dọa đáng kể về khung thành phía đối diện.

Đội hình Argentina vs Áo

Argentina đá chính: Emiliano Martinez (23), Lisandro Martinez (6), Rodrigo De Paul (7), Lionel Messi (10), Cristian Romero (13), Thiago Almada (16), Alexis Mac Allister (20), Lautaro Martinez (22), Enzo Fernandez (24), Facundo Medina (25), Nahuel Molina (26).

Áo đá chính: Alexander Schlager (1), Kevin Danso (3), Xaver Schlager (4), Stefan Posch (5), Nicolas Seiwald (6), David Alaba (8), Marcel Sabitzer (9), Michael Gregoritsch (11), Romano Schmid (18), Konrad Laimer (20), Paul Wanner (24).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng J

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo thông tin chính thức trên trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Argentina vs Áo, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng J như sau.