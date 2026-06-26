Hình ảnh từ vệ tinh trận động đất kép kinh hoàng ở Venezuela

(VTC News) -

Góc quay từ trên cao cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp sau hai trận động đất ở Venezuela.

Bộ trưởng Y tế Carlos Alvarado cho biết số người thiệt mạng do hai trận động đất xảy ra liên tiếp ở Venezuela tăng lên khoảng 235 người và có hơn 4.300 người khác bị thương.

“Tính đến 7h ngày 25/6, chúng tôi tiếp nhận hơn 4.300 người bị thương, một số trường hợp nhẹ, hầu hết đều nhẹ, nhưng cũng có những trường hợp trung bình và nghiêm trọng. Nhiều người trong số họ cần phải phẫu thuật và thật không may, chúng tôi tiếp nhận khoảng 235 bệnh nhân đến trong tình trạng không còn dấu hiệu sự sống hoặc đã tử vong khi đến cơ sở y tế của chúng tôi”, ông Alvarado nói.

Người dân ra hiệu khi tìm kiếm những người bị thương giữa đống đổ nát. (Ảnh: Reuters)

Những hình ảnh vệ tinh mới được công ty tình báo không gian Vantor chia sẻ cũng cho thấy thiệt hại trên diện rộng tại khu trung tâm bang La Guaira, miền bắc Venezuela. Hầu hết các tòa nhà đều bị đổ sập và thiệt hại nghiêm trọng về cấu trúc.

Một số bức ảnh cho thấy bằng chứng về thiệt hại do hỏa hoạn, phù hợp với những báo cáo về việc lực lượng cứu hỏa hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp sau hai trận động đất.

Ảnh vệ tinh khu trung tâm bang La Guaira trước khi bị tàn phá.

Ảnh vệ tinh khu trung tâm bang La Guaira sau khi bị tàn phá.

Hiện tại, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ - đơn vị giám sát hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe tiến hành "tăng cường lực lượng được điều động sẵn có" trong khu vực để hỗ trợ hoạt động cứu trợ động đất ở Venezuela. Những lực lượng đáng kể tham gia nỗ lực này gồm tàu ​​vận tải đổ bộ USS Fort Lauderdale (LPD 28) và tàu chiến ven biển USS Billings (LCS 15).

“Máy bay vận tải C-17 Globemaster và C-130 Hercules cũng sẽ hỗ trợ cùng với nhiều phương tiện trinh sát và máy bay trực thăng", thông báo của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ có đoạn.

Người dân tìm kiếm những người bị thương giữa đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. (Ảnh: Reuters)

Mỹ cũng đang triển khai các đội cứu hộ tinh nhuệ, nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo đến Venezuela. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng Washington sẽ cung cấp 150 triệu USD viện trợ cho Venezuela để khắc phục hậu quả do động đất gây ra.

Trong diễn biến liên qua, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo có khoảng 3,9 triệu trẻ em sống ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và nhiều gia đình ở Venezuela cần được hỗ trợ khẩn cấp.

“Những hình ảnh chúng ta đang thấy từ Venezuela và những câu chuyện chúng ta nghe được từ đồng nghiệp tại hiện trường thật đau lòng. Khi mức độ thiệt hại ngày càng rõ ràng, sự an toàn, bảo vệ và hạnh phúc của trẻ em phải luôn là trọng tâm của mọi hoạt động ứng phó", Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell cho hay.

UNICEF thông tin thêm trong những giờ và ngày tới, trẻ em sẽ là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Họ phải đối mặt với “thương tích, ly tán gia đình, di dời, đau khổ và gián đoạn nhiều dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, nước sạch, giáo dục và bảo vệ”.