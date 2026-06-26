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Toàn cảnh động đất kép mạnh nhất hơn 100 năm, Venezuela gấp rút ứng phó
(VTC News) -
Hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra chỉ trong vòng 40 giây đã gây nên thảm họa địa chấn nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ.
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