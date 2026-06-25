Mỹ triển khai lực lượng cứu hộ tới Venezuela sau trận động đất thế kỷ

(VTC News) -

Khung cảnh Thủ đô Caracas sau trận động đất thế kỷ. (Video: AP)

Ngày 25/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã triển khai các đội tìm kiếm và cứu nạn từ hạt Fairfax (bang Virginia) và Los Angeles đến Venezuela. Các lực lượng này sẽ hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau trận động đất mạnh hơn 7 độ richter xảy ra gần bờ biển phía bắc nước này.

“Chúng tôi sẽ còn điều thêm một số lực lượng khác. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ bằng hình ảnh chụp từ trên không, đặc biệt tại các khu vực ven biển, nơi họ chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại và tác động của thảm họa”, ông Rubio nói với các phóng viên tại Manama, Bahrain.

“Đó là những nhu cầu cấp bách nhất trong ngắn hạn, trong khoảng 48 đến 72 giờ tới”, ông nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã triển khai các đội tìm kiếm và cứu nạn đến Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Washington sẽ có đánh giá đầy đủ hơn về tình hình tại Venezuela trong vòng 2 ngày tới: “Chúng tôi sẽ có đánh giá rõ ràng hơn sau 48 giờ tới, khi các lực lượng đã có mặt tại hiện trường và khi giới chức Venezuela đánh giá được đầy đủ hơn mức độ thiệt hại về nhà ở".

Ông Rubio nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là giải cứu những nạn nhân đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở Venezuela.

“Hiện tại, chúng tôi lo ngại vẫn còn nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát. Chúng tôi muốn giúp đưa họ ra ngoài an toàn. Mỹ luôn ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo, đặc biệt là tại khu vực Tây bán cầu. Đó là điều chúng tôi đang tập trung vào lúc này”, ông Rubio nói với các phóng viên.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một toà nhà bị sập. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington sẽ triển khai các nỗ lực hỗ trợ một cách khẩn trương và tích cực nhằm giúp Venezuela vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Washington cũng đang xem xét các biện pháp hỗ trợ Venezuela khôi phục hệ thống Internet và viễn thông, vốn bị ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất.

Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 164 người đã thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích sau thảm họa. Các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân còn bị mắc kẹt.

“Vào thời điểm này, chúng tôi chỉ tập trung vào khía cạnh nhân đạo của thảm họa. Có những người đã bị ảnh hưởng, bị thương. Một số người đã thiệt mạng, một số bị thương rất nặng và vẫn còn những người đang mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Chúng tôi sẽ tập trung vào điều đó", Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh.

Ngày 24/6, hai trận động đất mạnh 7,2 độ richter và 7,5 độ richter với tâm chấn ở độ sâu lần lượt là 22 km và 10 km, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút gần bờ biển phía bắc của Venezuela. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có cường độ 7,5 độ là trận động đất mạnh nhất ở Venezuela kể từ năm 1900.