Hàng trăm người thương vong sau trận động đất kép ở Venezuela

(VTC News) -

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Cảnh tượng tan hoang khi người dân Caracas chung tay giúp đỡ hàng xóm sau trận động đất kinh hoàng. (Video: CNN)

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết có ít nhất 32 người thiệt mạng và 700 người bị thương sau hai trận động đất mạnh 7,2 độ richter và 7,5 độ richter với tâm chấn ở độ sâu lần lượt là 22 km và 10 km, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút gần bờ biển phía bắc của Venezuela.

Theo bà Rodriguez, hàng chục tòa nhà bị sập ở bang La Guaira, nhân viên cứu hộ từ các quốc gia khác sẽ đến Venezuela trong những giờ tới.

Cư dân Angela Rivero vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến trận động đất mạnh vừa xảy ra. “Trận động đất thực sự rất mạnh. Tôi chỉ đứng đó và nói, 'Lạy Chúa, con đang ở đây.' Mọi thứ cứ rung lắc liên tục và rồi tôi nghĩ, 'Làm sao mình xuống được đây?'", bà Rivero kể lại.

Trong khi đó, cư dân Avilio Gonzalez may mắn thoát nạn cùng vợ và cháu gái, nhưng ông bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng ngôi nhà của mình sau khi trở về.

"Nó bị phá hủy hoàn toàn. May mắn thay, những người hàng xóm kịp thoát chết. Tôi biết nói gì đây? Bao nhiêu gia đình nữa sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này với những ngôi nhà bị phá hủy ở Caracas?”, ông Gonzalez nói.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát sau trận động đất ở Caracas, Venezuela. (Ảnh: AP)

Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất này là trận động đất lớn nhất ở Venezuela trong hơn một thế kỷ. Trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở nước này xảy ra vào năm 1900 với cường độ 7,7 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela, gần thủ đô Caracas.

Cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela dường như vẫn còn nguyên vẹn phần lớn sau trận động đất mạnh, vì hầu hết các thành phố báo cáo thiệt hại nghiêm trọng đều không có cơ sở dầu mỏ quan trọng. Tuy nhiên, việc mất điện kéo dài có thể ảnh hưởng đến sản lượng dầu thô cho đến khi điện được khôi phục.

Chính phủ Argentina cho biết họ "vô cùng tiếc nuối về hậu quả của trận động đất xảy ra ngày hôm nay" và "bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela" trong bài đăng trên trang X. Tương tự, Chính phủ Brazil bày tỏ “tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Venezuela, chúc những người bị thương sớm bình phục”.

Chính phủ Chile cũng bày tỏ sự đoàn kết với Venezuela và “sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu hộ".