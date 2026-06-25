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Venezuela rung chuyển vì động đất kép trên 7 độ richter
(VTC News) -
Các trận động đất mạnh lên tới 7,5 độ richter làm rung chuyển nhiều khu vực ở Venezuela, khiến nhiều tòa nhà đổ sập và có thể đã gây thương vong cao.
Nguyễn Ngọc
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