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Venezuela rung chuyển vì động đất kép trên 7 độ richter

(VTC News) -

Các trận động đất mạnh lên tới 7,5 độ richter làm rung chuyển nhiều khu vực ở Venezuela, khiến nhiều tòa nhà đổ sập và có thể đã gây thương vong cao.

Nguyễn Ngọc
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