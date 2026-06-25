Video loạt toà nhà cao tầng tại Venezuela sụp đổ sau trận động đất kinh hoàng

Nhiều tòa nhà bị hư hại ở Catia La Mar, Venezuela sau trận động đất.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có cường độ sơ bộ 7,5 độ richter xảy ra cách cách thị trấn Yumare 23km về phía đông nam. Trận động đất này xảy ra chỉ 40 giây sau dư chấn mạnh 7,2 độ richter cách thành phố San Felipe 24km về phía đông đông bắc với độ sâu chấn tiêu là 21,9km. (Ảnh: Getty)
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết trận động đất có thể cảm nhận được ở nhiều bang và mô tả "tình hình đáng báo động" tại một khu phố ở thủ đô Caracas. (Ảnh: Getty)
Tại khu phố Altamira ở Caracas, trận động đất làm sập nhiều nhà cửa và công trình. Ông Cabello yêu cầu các tài xế nhường đường cho xe cứu thương và những phương tiện khẩn cấp khác, cho thấy có người bị thương. (Ảnh: Getty)
Venezuela cũng triển khai lực lượng an ninh trên khắp cả nước để ứng phó với tình huống khẩn cấp “do nhiều công trình đang có nguy cơ sụp đổ”. Cùng với đó, chính phủ Venezuela cho phép cắt nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp đối với một số tòa nhà “như biện pháp phòng ngừa” trong khi các nhà chức trách đánh giá thiệt hại về cấu trúc. (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ phát đi cảnh báo đỏ thông qua hệ thống PAGER, ước tính sự rung lắc do trận động đất có thể gây ra hàng nghìn thương vong. “Cảnh báo đỏ về thương vong và thiệt hại kinh tế do động đất. Thương vong cao và thiệt hại trên diện rộng là điều khó tránh khỏi và thảm họa có khả năng lan rộng. Các cảnh báo đỏ trước đây đòi hỏi sự ứng phó ở cấp quốc gia hoặc quốc tế", thông báo của USGS có đoạn. (Ảnh: Getty)
Hầu hết người dân trong khu vực đều sống trong những công trình dễ bị ảnh hưởng bởi sự rung lắc của động đất. "Các loại công trình dễ bị tổn thương chủ yếu là nhà xây bằng gạch không cốt thép và nhà xây bằng gạch bùn", USGS thông tin. (Ảnh: AP)
Hiện tại, không còn mối đe dọa sóng thần nào từ trận động đất ở Venezuela. "Nguy cơ sóng thần từ trận động đất này đã qua và không còn mối đe dọa nào nữa", Venezuela cho biết trong một bản cập nhật. (Ảnh: Getty)
Tuy nhiên, ông Cabello kêu gọi người dân rời khỏi nhà và chờ đợi bên ngoài do có thể xảy ra dư chấn sau hai trận động đất liên tiếp làm rung chuyển đất nước. (Ảnh: AP)
Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cũng đưa ra cảnh báo cho người Mỹ ở Venezuela, khuyên họ tìm nơi trú ẩn an toàn và tránh những khu vực bị thiệt hại. (Video: CNN)