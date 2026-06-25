Động đất tại Venezuela: Người Việt vẫn an toàn, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ

(VTC News) -

Tính đến chiều 25/6, có ít nhất 32 người thiệt mạng và 700 người bị thương sau hai trận động đất mạnh 7,2 độ richter và 7,5 độ richter với tâm chấn ở độ sâu lần lượt là 22 km và 10 km, xảy ra cách nhau chưa đầy 1 phút gần bờ biển phía bắc của Venezuela.

Trả lời câu hỏi tại buổi họp báo thường kỳ về trận động đất này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, được tin về vụ động đất kép tại Venezuela, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có điện thăm hỏi gửi tới Phó Tổng thống điều hành của Cộng hòa Bolivar Venezuela Delcy Rodríguez Gómez. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có chuyến thăm đến Venezuela cũng đã có lời thăm hỏi trực tiếp.

Một tòa nhà sau động đất tại Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Trên cơ sở quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp.

Về tình trạng của công dân Việt Nam tại Venezuela hiện nay, theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, những công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Venezuela đều an toàn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan sở tại để theo dõi sát tình hình, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong trận động đất này.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cũng như đường dây bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.