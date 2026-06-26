Nhân chứng kể phút sinh tử trong trận động đất mạnh nhất thế kỷ ở Venezuela

(VTC News) -

Người dân được đưa ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất. (Video: AP)

Ngày 24/6, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter với tâm chấn ở độ sâu lần lượt là 22 km và 10 km, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút gần bờ biển phía bắc của Venezuela. Những người sống sót sau trận động đất thảm khốc, trong đó có một nhà báo bị mắc kẹt trong thang máy khi trận động đất đầu tiên xảy ra, đã kể lại cảnh tượng khi ấy.

Thoát chết trong gang tấc

Nhà báo Tony Frangie cho biết trong chương trình CBS Mornings rằng trận động đất là trải nghiệm "vô cùng kinh hoàng". Khi đó, anh đang trên đường rời khỏi tòa nhà để đi xem trận đấu World Cup cùng bạn bè thì mặt đất bất ngờ rung chuyển.

"Tôi bắt đầu cầu nguyện và bấm tất cả các nút trong thang máy, chỉ mong cửa mở ra", Frangie kể. Cuối cùng, thang máy đưa anh xuống tầng hầm của tòa nhà. Khi bước ra ngoài, anh cảm nhận được cả công trình rung lắc dữ dội. Tòa nhà may mắn không đổ sập. Anh cùng hàng xóm, người thân phải ở dưới tầng trệt nhiều giờ để chờ tình hình ổn định.

Người dân đi lại giữa đống đổ nát của một toà nhà bị sập. (Ảnh: AP)

Ban đầu, Frangie không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ đến khi lên mạng xã hội, anh mới biết hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter đã xảy ra ở phía tây thủ đô Caracas.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất này là trận động đất lớn nhất ở Venezuela trong hơn một thế kỷ. Trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở nước này xảy ra vào năm 1900 với cường độ 7,7 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela, gần thủ đô Caracas.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết bang La Guaira ở bờ biển phía bắc Venezuela là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Bà cho biết ít nhất 164 người đã thiệt mạng, hơn 900 người bị thương và con số thương vong nhiều khả năng sẽ còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm. Chính phủ sau đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Antonio Bermudez, một cư dân bang La Guaira, nói với AFP rằng trận động đất xảy ra một cách "hoàn toàn bất ngờ". Ông đang ở phòng khách nhưng may mắn kịp chạy khỏi tòa nhà trước khi nó đổ sập.

"Tôi bắt đầu di chuyển và tìm chỗ trú dưới một cây cột. Lúc đó tôi ở giữa phòng ngủ và phòng tắm. Mọi thứ rung lắc ngày càng dữ dội. Khi tôi bám chặt vào bức tường, tòa nhà bắt đầu sụp xuống", ông Bermudez kể.

Những người hàng xóm giúp một cụ già sơ tán khỏi ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất. (Ảnh: AP)

"Chúng tôi lo mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn"

Giáo sư danh dự Emile Okal của Đại học Northwestern cho biết hai trận động đất xảy ra chỉ cách nhau khoảng một phút. Điều này khiến nhiều người không đủ thời gian sơ tán khỏi các tòa nhà giữa hai đợt rung chấn. Nhà khí tượng Rob Marciano của CBS News cho biết tâm chấn chỉ sâu khoảng 10 km, khiến rung lắc trên mặt đất trở nên dữ dội hơn nhiều.

Tại khu dân cư Catia La Mar, nơi có gần 200 tòa chung cư, một cư dân cho biết "mọi thứ đều sụp đổ": "Chúng tôi cảm tạ Chúa vì vẫn còn sống. Nhưng ngay lúc này vẫn còn rất nhiều người có người thân của chúng tôi bị chôn vùi, bị đè dưới đống đổ nát mà chưa được đưa ra ngoài".

Larry Rojas, 49 tuổi, cho biết người thân của ông vẫn đang mắc kẹt trong một tòa nhà bị sập. "Chúng tôi chẳng còn gì cả, lúc này không còn gì hết, thậm chí không còn đủ sức lực hay can đảm để bước vào đó. Hãy thử tưởng tượng xem", ông nói với AFP.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều tòa nhà xuất hiện các vết nứt lớn, tường đổ sập, trong khi nhiều công trình khác đã biến thành đống gạch vụn. Phần lớn khu vực đều bị mất điện. Theo ông Rojas, người dân cũng không có nước sinh hoạt và đang "chết khát".

Người phụ nữ bị thương sau trận động đất. (Ảnh: AP)

"Điều chúng tôi thực sự cần là có người đến giúp và mang theo máy móc. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp cận các tòa nhà đã sập", ông nói. Ông cho biết người dân hiện không dám bước vào bất kỳ tòa nhà nào, kể cả những công trình vẫn còn đứng vững, vì "ai cũng sợ chúng cũng sẽ đổ sập".

Jose Pacheco, chỉ huy tác chiến của Đội Cứu hộ Thống nhất Venezuela, nói rằng trong suốt 30 năm làm nghề, ông chưa từng chứng kiến hậu quả của trận động đất nào khủng khiếp như lần này.

Trong khi đó, nhà báo Tony Frangie cho biết anh đã thấy "hàng trăm bài đăng, câu chuyện và tin nhắn của những người đang cầu cứu hoặc tìm kiếm người thân". Frangie vốn dự kiến tốt nghiệp chương trình MBA vào ngày 26/6, nhưng lễ tốt nghiệp "chắc chắn đã bị hoãn". Thay vào đó, anh đang tìm cách hỗ trợ các nạn nhân.

Anh cũng lo ngại số người thiệt mạng sẽ còn tăng: "Chúng tôi đã thấy những đoạn video ghi lại cảnh các tòa nhà sụp đổ và vô số người đang tuyệt vọng đi tìm người thân. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn".