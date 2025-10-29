Hiểm họa rình rập khi đi qua những công trình đang xây dựng, phá dỡ ở Hà Nội

Video: Hiểm họa rình rập từ những công trình xây dựng rào chắn sơ sài ở Hà Nội
Tại Hà Nội, nhiều công trình đang phá dỡ, cải tạo hoặc xây mới vẫn chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn xây dựng, che chắn và đảm bảo giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với người dân và người đi đường.
Trước đó, ngày 22/10, tại ngõ 121 Tôn Đức Thắng, trong quá trình thi công tháo dỡ, một phần bạt che chắn của công trình bất ngờ rơi xuống, kéo theo vật liệu xây dựng và kính từ tầng cao, khiến 2 người thương vong.
Theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD, trước khi tiến hành phá dỡ, các công trình bắt buộc phải có thiết kế, biện pháp và quy trình phá dỡ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thi công, các khu vực nguy hiểm phải được rào chắn kín, có bảng chỉ dẫn, cảnh báo đầy đủ và bố trí người kiểm soát an toàn. Đặc biệt, với các công trình có nguy cơ rơi vật liệu, đơn vị thi công phải lắp đặt sàn đỡ an toàn dọc theo mép ngoài công trình, bề rộng tối thiểu 1,5m, đồng thời bổ sung lưới chắn an toàn theo phương thẳng đứng. Ngoài ra, hàng rào bảo vệ bên ngoài công trình phải được thiết kế vững chắc, cao tối thiểu 2m nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều công trình vẫn phớt lờ các quy định an toàn này. Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News tại một công trình thi công gần hồ Văn Chương cho thấy, khu vực này hoàn toàn không có lưới chắn bụi hay che chắn dàn giáo, trong khi phía trên, công nhân vẫn làm việc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại.
Công nhân không có quần áo bảo hộ hay dây đai an toàn. Bụi cát từ công trình bao phủ dày đặc, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của các hộ dân xung quanh.
Tại một ngõ nhỏ dân sinh trên phố Trần Quý Kiên, một công trình xây dựng chỉ được che chắn tạm bợ bằng vài tấm gỗ đặt ngang ngay lối ra vào duy nhất của các hộ dân.
Công trình xây dựng nhà ở tại phố Yên Hòa chỉ được che chắn bằng vài tấm bạt sơ sài, trong khi những thanh sắt và vật liệu xây dựng treo lơ lửng trên đầu người đi đường.
“Tôi rất lo lắng khi đi qua các khu vực đang xây sửa nhà vì tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Những công trình này chỉ được che chắn tạm bợ bằng vài tấm bạt và vài tấm gỗ đặt ngay phía trên lối đi lại của người dân. Điều này vô cùng nguy hiểm, bởi chỉ cần trong quá trình thi công có vật liệu rơi xuống cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người qua đường”, anh Văn Hải (ở phố Yên Hòa) bức xúc nói.
Cách đó không xa, một công trình đang thi công trong con ngõ nhỏ trên phố Yên Hòa cũng chắn ngang lối đi của người dân, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.
“Mỗi khi xe chở vật liệu ra vào, cát bụi, gạch đá lại vương vãi khắp nơi. Nhiều lần đi qua, tôi cán phải suýt ngã”, một người dân trên phố Yên Hòa chia sẻ.
Tại một công trình trong ngõ 76 Trần Thái Tông, không có lưới chắn bụi, giàn giáo được dựng sát mép đường.
Trên phố Dịch Vọng Hậu, một công trình đang thi công với hàng rào che chắn tạm bợ khiến người dân không khỏi lo lắng, phải ngước nhìn đầy bất an mỗi khi đi qua.
Vật liệu xây dựng như tôn, thép, gạch đá được chất đống ngổn ngang, lấn chiếm lối đi công cộng.
Một công trình xây dựng trên phố Trung Kính, không bạt che chắn, vật liệu xây dựng xếp tràn lan, lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ.
Xe chở vật liệu thường xuyên án ngữ, chắn kín lối đi duy nhất trong con ngõ.
Quán bia hoạt động ngay dưới chân công trình nhà cao tầng đang xây dựng. Dù khu vực này đã được che chắn bằng bạt và tôn, song nguy cơ mất an toàn vẫn luôn thường trực.
Mức xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công nhà ở riêng lẻ không che chắn hiện nay chỉ dừng ở mức cảnh cáo hoặc phạt tiền 3 – 5 triệu đồng. Đây được xem là mức phạt quá thấp, chưa đủ sức răn đe so với lợi ích kinh tế mà các nhà thầu thu được khi cắt giảm chi phí an toàn.